Aυτή την ώρα διοργανώνεται εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σε συνεργασία με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗΣΥΜ) του ΤΕΕ και θέμα «Διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου στην Αττική -Διάλογος και μέτρα για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό» (Ξενοδοχείο Divani Caravel – αίθουσα Μακεδονία). Την εκδήλωση θα κλείσει με ομιλία του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
17:00 – 17:15 – Προσέλευση
17:15 – 17:20 – Καλωσόρισμα – Ανδρέας Πουλάς, Βουλευτής Αργολίδας ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής – ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
17:20 – 17:30 – Καλωσόρισμα – Εισήγηση Νίκος Μήλης, Επικεφαλής παράταξης ΔΗΣΥΜ & Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
17:30 – 18:45 I πάνελ Δημάρχων, θεματική ενότητα: Πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή σας: Πρόληψη και Αντιμετώπιση
Συντονιστής: Νίκος Μήλης
-Ανδρέας Ευθυμίου Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου
-Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης & Α’ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ
-Γιάννης Κωνσταντάτος, Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης & Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων
-Στέλιος Μαμαλάκης, Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου
-Παναγιώτης Μαργέτης, Δήμαρχος Μεγαρέων
-Ανδρέας Κονδύλης, Δήμαρχος Αλίμου
18:45 – 19:30 I πάνελ Ειδικών Επιστημόνων
Συντονιστής και εισαγωγική τοποθέτηση: Μιχάλης Χάλαρης, Αν. Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης – Γραμματέας Τομέα Κλιματικής Αλλαγής ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής
-Κώστας Καρτάλης, Καθηγητής ΕΚΠΑ – Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της ΕΕ για την Κλιματική Αλλαγή
-Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής Οικολογίας – Γραμματέας Τομέα Περιβάλλοντος ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής
-Ελισάβετ Φελώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΑΔΑ
-Γιάννης Πολύζος, Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας
19.30 – 20:00 | Κεντρική Ομιλία
-Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής
Παρακολουθήστε LIVE την εκδήλωση
{https://www.youtube.com/watch?v=wz9vaFKSeec}