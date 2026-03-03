Την εκδήλωση θα κλείσει με ομιλία του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Aυτή την ώρα διοργανώνεται εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σε συνεργασία με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗΣΥΜ) του ΤΕΕ και θέμα «Διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου στην Αττική -Διάλογος και μέτρα για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό» (Ξενοδοχείο Divani Caravel – αίθουσα Μακεδονία). Την εκδήλωση θα κλείσει με ομιλία του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

17:00 – 17:15 – Προσέλευση

17:15 – 17:20 – Καλωσόρισμα – Ανδρέας Πουλάς, Βουλευτής Αργολίδας ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής – ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

17:20 – 17:30 – Καλωσόρισμα – Εισήγηση Νίκος Μήλης, Επικεφαλής παράταξης ΔΗΣΥΜ & Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

17:30 – 18:45 I πάνελ Δημάρχων, θεματική ενότητα: Πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή σας: Πρόληψη και Αντιμετώπιση

Συντονιστής: Νίκος Μήλης

-Ανδρέας Ευθυμίου Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου

-Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης & Α’ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

-Γιάννης Κωνσταντάτος, Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης & Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων

-Στέλιος Μαμαλάκης, Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου

-Παναγιώτης Μαργέτης, Δήμαρχος Μεγαρέων

-Ανδρέας Κονδύλης, Δήμαρχος Αλίμου

18:45 – 19:30 I πάνελ Ειδικών Επιστημόνων

Συντονιστής και εισαγωγική τοποθέτηση: Μιχάλης Χάλαρης, Αν. Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης – Γραμματέας Τομέα Κλιματικής Αλλαγής ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

-Κώστας Καρτάλης, Καθηγητής ΕΚΠΑ – Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της ΕΕ για την Κλιματική Αλλαγή

-Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής Οικολογίας – Γραμματέας Τομέα Περιβάλλοντος ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

-Ελισάβετ Φελώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΑΔΑ

-Γιάννης Πολύζος, Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας

19.30 – 20:00 | Κεντρική Ομιλία

-Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

