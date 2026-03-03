Το στοιχείο που «προδίδει» συνεργασία με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή τα μηνύματα και οι τηλεφωνικές κλήσεις που εντοπίστηκαν στην αραβική γλώσσα στο κινητό του 36χρονου Γεωργιανού που συνελήφθη στη Σούδα. Υπενθυμίζεται ότι ο 36χρονος συνελήφθη μετά από υπόδειξη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στο πλαίσιο ερευνών για ενδεχόμενη κατασκοπεία στην περιοχή.

Κατά την απολογία του, με τη βοήθεια διερμηνέα, ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι εργάζεται ως οδηγός διεθνών μεταφορών, προσπαθώντας να εξηγήσει τις συνθήκες της παρουσίας του στην Ελλάδα. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και πρόστιμο 5.000 ευρώ, χωρίς να χορηγηθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των ευρημάτων από το κινητό του, προκειμένου να διαπιστώσουν το εύρος της δράσης του.

Γιατί θεωρείται ότι συνεργάζεται με τους «Φρουρούς της Επανάστασης»

Οι αρχές θεωρούν ότι πρόκειται για κατάσκοπο των ιρανικών υπηρεσιών, και συγκεκριμένα των Φρουρών της Επανάστασης σύμφωνα με το MEGA καθώς στο κινητό του βρέθηκε λογισμικό ιρανικής κατασκευής. Ο 36χρονος ήρθε στις 2 Φεβρουαρίου από το Ντίσελντορφ στην Αθήνα, και πήγε στα Χανιά. Αρχικά είχε σκοπό να μείνει στο ίδιο ξενοδοχείο που είχε μείνει ένας 26χρονος Γεωργιανός, ο οποίος είχε συλληφθεί πάλι για κατασκοπεία το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο στη συνέχεια νοίκιασε μια τοπική βίλα κοντά στο ξενοδοχείο για τρεις μήνες. Είχε νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, πήγαινε στην περιοχή της Σούδας και φωτογράφιζε το αεροπλανοφόρο και άλλα πλοία και την κινητικότητα που υπήρχε στο λιμάνι της Σούδας ενόψει των αναχωρήσεων των πλοίων για τον Περσικό Κόλπο. Όταν πήγε στο Ελευθέριος Βενιζέλος για να φύγει, συνελήφθη. Μιλούσε μόνο αγγλικά, ενώ αποδείχθηκε ότι ήξερε και περσικά και αραβικά.

