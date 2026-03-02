Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ώρες αναμένεται να συλληφθεί για κατασκοπεία.

Ένας Γεωργιανός προσήχθη για κατασκοπεία στη Σούδα, έπειτα από έρευνα της ΕΥΠ.

Ο Γεωργιανός, αζέρικης καταγωγής, προσήχθη λίγο μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και μεταφέρθηκε στα κεντρικά γραφεία της ΕΥΠ στην Αθήνα.

Πληροφορίες του ΕΡΤnews αναφέρουν πως ο Γεωργιανός ήταν στο «μικροσκόπιο» της ΕΥΠ το τελευταίο χρονικό διάστημα και είχε διαπιστωθεί πως κινούνταν κοντά στο λιμάνι της Σούδας, όπου φωτογράφιζε πολεμικά πλοία.

Από τις έρευνες έχουν προκύψει ευρήματα που ενισχύουν την εκτίμηση ότι είχε αναπτύξει κατασκοπευτική δράση, ωστόσο δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα ευρήματα στο κινητό και τη φωτογραφική μηχανή του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τις επόμενες ώρες αναμένεται να συλληφθεί για κατασκοπεία.

