MasterChef 10: Τα νούμερα τηλεθέασης του μαγειρικού διαγωνισμού για τον Φεβρουάριο.

Το αγαπημένο και επιτυχημένο MasterChef, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, συνεχίζει δυναμικά την πορεία του μέσα από τη συχνότητα του Star, με τον 10ο επετειακό κύκλο.

Το τηλεοπτικό κοινό τον Φεβρουάριο έδειξε την προτίμησή του στην prime time ζώνη του Star, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια χρονιά ότι το MasterChef πρωταγωνιστεί.

Το MasterChef 10 σημείωσε τον Φεβρουάριο μέσο μερίδιο 15,3% στο δυναμικό κοινό 18-54, τοποθετώντας το ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές του κοινού.

Η απήχησή του ήταν ισορροπημένη τόσο στο ανδρικό κοινό (15,1%) όσο και στο γυναικείο κοινό (15,4%).

Το τηλεοπτικό κοινό ξεχωρίζει το MasterChef 10 για τις συναρπαστικές του ανατροπές και το υψηλής ποιότητας θέαμα, που προσφέρει.