Στο συμβούλιο η μπλε μπριγάδα του MasterChef 10.

Στην τέταρτη ομαδική δοκιμασία που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου στην κουζίνα του MasterChef 10, η Κόκκινη Μπριγάδα αναδείχθηκε η νικήτρια, με αποτέλεσμα να διασφαλίσει πως δεν θα αποχωριστεί κανέναν από τους παίκτες της.

Στον αντίποδα, η μπλε μπριγάδα, με αρχηγό τον Γιώργο Αχλαδιώτη ήρθε αντιμέτωπη με την ήττα και σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, καλείται να λύσει τις διαφορές της μπροστά στους κριτές και να βρουν την αιτία πίσω από το χθεσινό αποτέλεσμα.

Σκοπός του συμβουλίου είναι η μάγειρες να καταλάβουν τα λάθη και τις παραλείψεις τους, που οδήγησαν τους καλεσμένους να δώσουν τη θετική τους ψήφο στους αντιπάλους τους. Παράλληλα, για μία ακόμη φορά ο αρχηγός Γιώργος Αχλαδιώτης, καλείται να λάβει σημαντικές και κρίσιμες αποφάσεις που θα επηρεάσουν σημαντικά τις ισορροπίες.

Πριν από όλα ωστόσο, οι τρεις κριτές περίμεναν τους μπλε ενώ μπροστά τους άρχισα να εκτυλίσσεται η ένταση μεταξύ του αρχηγού και του Χάρη.

Στο σχετικό απόσπασμα που προβλήθηκε, φαίνεται ο Γιώργος με το Χάρη να συνομιλούν στα πλαίσια της ομαδικής, ενώ η «μάχη» ξεκίνησε για το κυρίως πιάτο που σέρβιρα.

Ο Χάρης από την πλευρά ισχυρίστηκε πως ρώτησε τον Γιώργο για τις αλλαγές που έγιναν στο πιάτο, μία δήλωση που αρνήθηκε ο αρχηγός.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος μιλώντας στην κάμερα του μαγειρικού διαγωνισμού τόνισε: «On camera λέει άλλα, στο σπίτι λέμε άλλα… Εδώ ρε φίλε λέει ότι με ρώτησε, ενώ στο σπίτι μου είπε ότι έχω δίκιο».

Ο Χάρης με τη σειρά του, κατά τη διάρκεια του συμβουλίου προσπάθησε να υπερασπιστεί τη θέση του, ενώ αμέσως μετά δημιουργήθηκε η ένταση μεταξύ τους.

