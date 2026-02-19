Ποιος ή ποια θα αποχαιρετήσει οριστικά την κουζίνα του MasterChef 10 στο τέλος της βραδιάς;

Στο χθεσινό επεισόδιο MasterChef (Τετάρτη 18/2) η Μπλε μπριγάδα κατάφερε να επικρατήσει της Κόκκινης Μπριγάδας στην Ομαδική Δοκιμασία.

Ο Πάνος Τελάλης, ως αρχηγός της ηττημένης μπριγάδας, θα κληθεί ξανά από τους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, να λάβει σημαντικές αποφάσεις, που θα επηρεάσουν την πορεία της Κόκκινης μπριγάδας στον διαγωνισμό.

Η Μενεξιά Μαυροπούλου και ο Γιώργος Πασσαδάκης περιμένουν να μάθουν απόψε, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ποιοι θα είναι οι άλλοι δύο συμπαίκτες τους, που θα λάβουν μέρος μαζί τους στη Δοκιμασία Αποχώρησης, με καλεσμένο τον Food styling Chef του MasterChef 10, Αλέξανδρο Χαραλαμπόπουλο.

Η Δοκιμασία Αντιγραφής αποδεικνύεται η πιο απαιτητική, μέχρι τώρα, στον διαγωνισμό, καθώς απαιτεί από τους υποψήφιους απόλυτη πειθαρχία και συγκέντρωση, ώστε να ξεπεράσουν τα μαγειρικά τους όρια.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αφήσουν πίσω τους την ένταση του συμβουλίου και της ψηφοφορίας και να μαγειρέψουν με καθαρό μυαλό για να διατηρήσουν τη θέση τους στο διαγωνισμό, ακολουθώντας πιστά τα βήματα της συνταγής.

Ποιοι θα αντέξουν στη μαγειρική πίεση αυτής της Δοκιμασίας Αποχώρησης και ποιος ή ποια θα αποχαιρετήσει οριστικά την κουζίνα του MasterChef 10 στο τέλος της βραδιάς;

