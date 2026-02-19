Τα βιβλία με την υπογραφή της Αγγελικής Νικολούλη, αποκτούν εικόνα και ζωντανεύουν στην μικρή οθόνη, διεθνούς παραγωγής.

Η Αγγελική Νικολούλη αποτελεί μία από τις πιο γνωστές και αναγνωρίσιμες μορφές της ελληνικής δημοσιογραφίας με μακρά πορεία στο χώρο της έρευνας και της τηλεοπτική παρουσίασης.

Για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, μία φορά την εβδομάδα δίνει το «παρών», μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», όπου παρουσιάζει και ερευνά υποθέσεις, ρίχνοντας φως σε καλά κρυμμένα μυστικά.

Ως δημοσιογράφος, ασχολείται με την έρευνα και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ενώ ορισμένες από τις εμπειρίες και τις υποθέσεις που έχει αναλάβει τις έχει μεταφέρει στο χαρτί και τους έχει χαρίσει τη μορφή βιβλίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Το Πρωινό», αναμένεται να δημιουργηθεί μία σειρά 5 κύκλων – όσα και τα βιβλία της – που θα αποτελούνται από 6 επεισόδια η κάθε μία.

Η σειρά, αφορά τους τίτλους: «Ονειρεύτηκα το δολοφόνο σου», «Θάνατος με χείλη κόκκινα», «Έρωτας φονιάς», «Θα γίνω σκιά σου» και «Απαγωγή» και την παραγωγή, όπως αναφέρεται, έχει αναλάβει η εταιρεία Faliro House Productions, γνωστή για διεθνείς συνεργασίες της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γρηγόρη Μελά, η σειρά θα είναι στα ελληνικά, ενώ το σενάριο έχει αναλάβει Ισπανίδα σεναριογράφος.

Τέλος, όπως αποκαλύφθηκε μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό» τη σκηνοθεσία την είχε αναλάβει ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ωστόσο η συνεργασία αυτή ακυρώθηκε, λόγω κάποιον καθυστερήσεων και υποχρεώσεων, που ανάγκασαν τον σκηνοθέτη να υποχωρήσει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgivmwjjkhpt?integrationId=40599y14juihe6ly}