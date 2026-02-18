Το προτελευταίο επεισόδιο της σειράς «HOTΕΛ ΕΛVIRA», έρχεται το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 17:20.

Ο Χάρι αποκαλύπτει τον πραγματικό σκοπό της Raptor στο προτελευταίο επεισόδιο της κωμικής σειράς «HOTΕΛ ΕΛVIRA» το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο MEGA.

Η Ελβίρα υπόσχεται να βοηθήσει τη Ντίνα που δηλώνει ερωτευμένη με τον Φίλιππο.

Ο Παντελής μοιάζει έτοιμος να πουλήσει στον βρετανικό κολοσσό, την ώρα που ο Γιάννης και ο Θεμιστοκλής ξεσκεπάζουν ένα κύκλωμα απατεώνων που παριστάνουν τους δυσαρεστημένους τουρίστες.

Λίγο πριν το μεγάλο φινάλε του «HOTΕΛ ΕΛVIRA», όλοι πρέπει να συνεργαστούν για να προστατέψουν το νησί από μια μεγάλη απειλή!

«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Τι θα δούμε στο προτελευταίο επεισόδιο της κωμικής σειράς;

Επεισόδιο 27 - «Άλλα θέλω κι άλλα κάνω» (Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026)

Η Ντίνα αποκαλύπτει στην Ελβίρα ότι έχει ερωτευτεί τον Φίλιππο γιατί είναι φυσικό ταλέντο στο κρεβάτι, και εκείνη υπόσχεται να βοηθήσει. Η Νούλη βλέπει την αφηρημάδα του Φίλιππου και τον παρακολουθεί παντού νομίζοντας ότι έχει μπλέξει με ένα επικίνδυνο παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας.

Ο Γιάννης και ο Θεμιστοκλής ξεσκεπάζουν κύκλωμα επιτήδειων που κάνουν τους δυσαρεστημένους πελάτες και απειλούν πως θα κάνουν καταγγελίες στο ΣΔΟΕ.

Την ώρα που ο Παντελής οραματίζεται τι θα κάνει αφού πουλήσει στη Raptor, ο Χάρι ανακαλύπτει ότι η βρετανική εταιρεία δεν θέλει την περιοχή για να κάνει τουριστικές εγκαταστάσεις, αλλά ανεμογεννήτριες.

Γκεστ επεισοδίου: Δήμητρα Σταματίου, Γιώργος Ηλιόπουλος, Michael Edwards