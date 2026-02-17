Οι τυχεροί αριθμοί και ο πίνακας κερδών του Τζόκερ.

Πραγματοποιήθηκε η νέα κλήρωση του Τζόκερ, της 17ης Φεβρουαρίου, που μοίραζε 1,5 εκατ. ευρώ στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 2, 23, 24, 30 και 31.

και Τζόκερ το 12.

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ.

Οι αριθμοί

Ο πίνακας κερδών

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε καταστήματα Allwyn ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: