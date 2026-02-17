Το ποσό των 41 εκατ. ευρώ κλήρωσε το Eurojackpot και αριθμοί που κερδίζουν είναι: 8, 23, 39, 40 και 44.
Τζόκερ οι αριθμοί: 6 και 7.
Λήξη συμμετοχής
Σημειώνεται ότι η κατάθεση δελτίων γίνεται καθημερινά στα καταστήματα Allwyn ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Allwyn Store app για κινητά εντός των καταστημάτων Allwyn.
Συγκεκριμένα για τις ημέρες των κληρώσεων (Τρίτη και Παρασκευή), η προθεσμία κατάθεσης δελτίων είναι μέχρι τις 19:00 το βράδυ.
Οι κληρώσεις του EUROJACKPOT πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 21:00 το βράδυ και μετά, στο Ελσίνκι της Φιλανδίας.