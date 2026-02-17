Για τις 25 προσφερόμενες θέσεις υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς κατατέθηκαν 183 αιτήσεις, πώς θα δουν τα αποτελέσματα επιτυχόντες και μη.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των αποτελεσμάτων επιλογής-εγγραφής καταρτιζόμενων στην Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου-Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), στη Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία θα λειτουργήσει ως Παράρτημα της Σ.Α.Ε.Κ. Τρίπολης, για το εαρινό εξάμηνο 2026Α. Ταυτόχρονα έχει ολοκληρωθεί και η εγγραφή τους χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή ενέργεια εκ μέρους τους.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει,ενώ όλοι οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αίτησής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζόμενων Σ.Α.Ε.Κ.. στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr.

Οι παράμετροι και τα κοινωνικά κριτήρια επιλογής, βάσει των οποίων επιλέχθηκαν και μοριοδοτήθηκαν οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι που θα φοιτήσουν στην πρώτη Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου είναι τα κάτωθι: