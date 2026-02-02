Η Ακαδημία προσφέρει την ειδικότητα «Παρασκευαστής Φαρμάκου», παρέχοντας στους νέους σύγχρονες δεξιότητες και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Στην Τρίπολη εγκαινιάστηκε η πρώτη δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) στον τομέα του φαρμάκου, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.). Η Ακαδημία προσφέρει δωρεάν φοίτηση, ενώ η πρακτική άσκηση των μαθητών είναι αμειβόμενη.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της ΣΑΕΚ είναι ότι τουλάχιστον το 40% των αποφοίτων θα απορροφάται άμεσα σε θέσεις εργασίας στις φαρμακοβιομηχανίες μέλη της Π.Ε.Φ. Η Ακαδημία παρέχει την ειδικότητα του «Παρασκευαστή Φαρμάκου», δίνοντας στους νέους σύγχρονες δεξιότητες και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη σύνδεση εκπαίδευσης και παραγωγής, υποστηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη και προσφέρει στους νέους σαφείς επαγγελματικές προοπτικές στον δυναμικό χώρο της φαρμακοβιομηχανίας.

Η Ακαδημία Φαρμάκου αποτελεί σύμπραξη του Υπουργείου Παιδείας με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, συνδέοντας άμεσα την επαγγελματική κατάρτιση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Για τη λειτουργία της, η Π.Ε.Φ. συνεργάζεται με δύο από τις μεγαλύτερες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες – μέλη της, τη WinMedica του ομίλου ELPEN και την DEMO, οι οποίες αναλαμβάνουν από κοινού τις απαραίτητες υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η παροχή του αναγκαίου υλικοτεχνικού και εργαστηριακού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν η Π.Ε.Φ., σε συνεργασία με τις συμβαλλόμενες εταιρείες, εξασφαλίζει την παραχώρηση του αναγκαίου υλικοτεχνικού, εργαστηριακού και μηχανολογικού εξοπλισμού. Διασφαλίζεται η εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης για όλους τους καταρτιζόμενους, ενώ η Π.Ε.Φ. αναλαμβάνει την υποχρέωση απορρόφησης του 40% των πιστοποιημένων αποφοίτων σε θέσεις εργασίας των μελών της.

Το Υπουργείο Παιδείας αναλαμβάνει τις διαδικασίες ίδρυσης και στελέχωσης της Ακαδημίας, καθώς και το λειτουργικό και μισθολογικό κόστος του υποδιευθυντή, του διοικητικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Σημειώνεται ότι στις Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης η φοίτηση παραμένει δωρεάν, η πρακτική άσκηση ή η μαθητεία είναι αμειβόμενη, εξασφαλίζεται από τον οικονομικό φορέα και οργανώνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για τον καταρτιζόμενο. Παράλληλα, ο δημόσιος έλεγχος είναι ισχυρότερος και όχι ασθενέστερος, καθώς οι Ακαδημίες λειτουργούν ως παραρτήματα δημόσιων Σ.Α.Ε.Κ. και υπάγονται στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Παρόντες στην υπογραφή της συμφωνίας ήταν o αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Δημήτρης Δέμος, η Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, Όλγα Καφετζοπούλου και ο Γενικός Διευθυντής της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Θανάσης Κοτσιαρός.