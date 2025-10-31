Περισσότεροι από 20.000 σπουδαστές των σχολών της ΔΥΠΑ αναμένεται να αποκτήσουν δωρεάν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, αξιοποιώντας τα οφέλη της στην καθημερινότητά τους.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) επεκτείνουν τη διάθεση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και στους καταρτιζόμενους σπουδαστές των ΕΠΑΣ και ΣΑΕΚ, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αγορά εργασίας.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στην Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας Πειραιά, με την παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, και της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου. Οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα οφέλη της κάρτας και να την αποκτήσουν άμεσα μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων προσφέρει προνόμια, εκπτώσεις και δυνατότητες συμμετοχής σε δράσεις εκπαίδευσης, πολιτισμού, τουρισμού και κινητικότητας σε 37 ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος της δράσης είναι να ενισχυθεί η κινητικότητα των νέων, η πρόσβασή τους σε ευκαιρίες μάθησης και η σύνδεσή τους με την ευρωπαϊκή κοινότητα.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, τόνισε ότι η συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση των νέων, δίνοντάς τους πρόσβαση σε δεξιότητες και ευκαιρίες που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη. Παράλληλα, η Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι ένα εργαλείο που ανοίγει δρόμους, ενισχύει την κινητικότητα και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις.