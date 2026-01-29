Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και απευθύνεται σε νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία βιώσιμων επαγγελματικών διεξόδων και όχι απλώς στη χορήγηση επιδότησης.

Κεφάλαιο εκκίνησης έως 17.500 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν άνεργοι νέοι ηλικίας 18 έως 29 ετών μέσω νέου προγράμματος της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών.

Δυνητικοί ωφελούμενοι είναι, για παράδειγμα, ένας 24χρονος άνεργος προγραμματιστής που επιθυμεί να δημιουργήσει μια μικρή εταιρεία παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, μια 27χρονη γραφίστρια χωρίς εργασιακή εμπειρία που σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί ως ελεύθερη επαγγελματίας, αλλά και ένας 22χρονος απόφοιτος επαγγελματικού λυκείου που θέλει να ιδρύσει επιχείρηση επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και μια 29χρονη άνεργη μηχανικός περιβάλλοντος που επιδιώκει να αναπτύξει υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, καθώς και ένας 25χρονος νέος από την περιφέρεια που σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της κυκλικής οικονομίας με μια μικρή μονάδα ανακύκλωσης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε μια περίοδο όπου η ανεργία των νέων και των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί διαρθρωτικό πρόβλημα για την ελληνική οικονομία. Η ΔΥΠΑ επαναφέρει έτσι ένα στοχευμένο εργαλείο ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, αντιμετωπίζοντας την επιχειρηματικότητα ως μέσο ένταξης στην οικονομική δραστηριότητα για ομάδες με περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και αυξημένο κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας.

Η συνολική χρηματοδότηση της δράσης ανέρχεται σε 37 εκατ. ευρώ και προβλέπεται να ωφεληθούν 2.114 άνεργοι νέοι. Προτεραιότητα δίνεται σε επιχειρηματικά σχέδια που σχετίζονται με την ψηφιακή και την πράσινη οικονομία, τομείς με χαμηλότερα εμπόδια εισόδου και μεγαλύτερες προοπτικές ανθεκτικότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη συμμετοχή των γυναικών, οι οποίες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και η χρηματοδότησή του προέρχεται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, με τους ενδιαφερόμενους να καταθέτουν αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο που θα αξιολογείται βάσει της βιωσιμότητας και του ρεαλισμού του.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18 έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και διαθέτουν ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης. Προϋπόθεση αποτελεί η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την υποβολή της αίτησης και εντός 125 ημερών από την έγκριση.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, με 4.700 ευρώ μετά την έναρξη της δραστηριότητας, 6.400 ευρώ μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών λειτουργίας και ακόμη 6.400 ευρώ με την ολοκλήρωση των 12 μηνών, υπό την προϋπόθεση της συνεχούς και πραγματικής λειτουργίας της επιχείρησης.