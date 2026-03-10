Η έκδοση του Μητρώου Ωφελούμενων – Εργαζομένων, εγκεκριμένων και αποκλειομένων, θα γίνει με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Ολοκληρώνεται αύριο Τετάρτη 11 Μαρτίου και ώρα 12:00, η υποβολή αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ, «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους ωφελούμενους» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑΑ 5227573), της Δράσης 16913.

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.

