Το έργο του Καραβάτζο βρισκόταν σε ιδιωτική συλλογή στη Φλωρεντία πριν το αγοράσει η Ιταλία.

Η Ιταλία αγόρασε έναν πίνακα του μπαρόκ δασκάλου του 16ου -17ου αιώνα Μικελάντζελο Μερίζι ντα Καραβάτζο έναντι 30 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχει πληρώσει ποτέ για έργο τέχνης.

Ο υπουργός πολιτισμού της χώρας δήλωσε ότι το έργο, ένα πορτρέτο του κληρικού Μονσινιόρ Μαφέο Μπαρμπερίνι, ο μετέπειτα πάπας Ουρβανός Η΄, ήταν «εξαιρετικής σημασίας» και η αγορά του αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την αποτροπή της αγοράς σημαντικών έργων τέχνης από ιδιώτες συλλέκτες.Ο πίνακας φυλασσόταν σε ιδιωτική συλλογή στη Φλωρεντία και εκτέθηκε για πρώτη φορά δημόσια στη Ρώμη το 2024.

Ο Καραβάτζο, ειδικός μιας τεχνικής φωτισμού που κάνει τα θέματά του να φαίνονται ζωντανά, έχει περίπου 65 σωζόμενα γνωστά έργα παγκοσμίως, εκ των οποίων μόνο τρία είναι πορτρέτα. Ο συγκεκριμένος πίνακας έχει μεταφερθεί στη μόνιμη συλλογή του Παλάτσο Μπαρμπερίνι, του ιστορικού σπιτιού της οικογένειας του κληρικού στη Ρώμη, όπου εκτέθηκε για πρώτη φορά και θα εκτεθεί μαζί με άλλα έργα του καλλιτέχνη.

Ο Καραβάτζο ζωγράφισε το έργο περίπου το 1598. Απεικονίζει τον Μπαρμπερίνι ως γενειοφόρο κληρικό που προφανώς εκδίδει οδηγίες με το δεξί του χέρι τεντωμένο. Ο Μπαρμπερίνι εξελέγη το 1623 και υπηρέτησε μέχρι τον θάνατό του το 1644. Ήταν γνωστός ως εξέχων προστάτης των τεχνών.

Ο υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζούλι δήλωσε ότι η απόκτηση του πορτρέτου ήταν «μέρος ενός ευρύτερου έργου για την ενίσχυση της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς που το υπουργείο Πολιτισμού θα συνεχίσει να επιδιώκει τους επόμενους μήνες, με στόχο να καταστήσει ορισμένα αριστουργήματα της ιστορίας της τέχνης προσβάσιμα σε μελετητές και λάτρεις, τα οποία διαφορετικά θα προορίζονταν για την ιδιωτική αγορά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρόσθεσε πως «θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα ιδρύματα, τους αξιωματούχους και τους τεχνικούς που εργάστηκαν με μεγάλη δεξιότητα και αφοσίωση για να επιτύχουν ένα τόσο σημαντικό αποτέλεσμα».

Ο Καραβάτζο πέθανε το 1610 σε ηλικία 38 ετών. Ήταν γνωστός για την τεχνική του κιαροσκούρο, τη δραματική χρήση του φωτός και της σκιάς για να φέρει βαθύ ψυχολογικό ρεαλισμό στις βίαιες σκηνές που γενικά απεικόνιζε.

Με πληροφορίες του BBC