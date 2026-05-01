Στο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας, η Betsson έφερε στο ίδιο τραπέζι ειδικούς, ανθρώπους του αθλητισμού και της αγοράς, ανοίγοντας τον διάλογο για το bullying και το mobbing.

Το bullying δεν είναι ένα φαινόμενο που περιορίζεται στο σχολείο. Αφορά τον αθλητισμό, τον χώρο εργασίας και συνολικά την καθημερινότητα. Σε αυτό ακριβώς το πεδίο επιλέγει να παρέμβει η Betsson, εντείνοντας τη δράση της και επενδύοντας σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Στις 29 Απριλίου 2026, στο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας –το μοναδικό Ολυμπιακό μουσείο της πρωτεύουσας– στο Golden Hall, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο της Betsson σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας (Σ.Ε.Γ.Ε.), φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι ανθρώπους από τον χώρο της ψυχολογίας, του αθλητισμού και της αγοράς.

Η δράση αυτή αποτελεί συνέχεια της εκδήλωσης που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, με αφορμή την παρουσίαση του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Betsson με επίκεντρο την καταπολέμηση του bullying. Από τότε μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει υλοποιήσει μια σειρά από πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση απέναντι στο ζήτημα.

«Λέμε όχι στον φόβο. Όχι στο bullying. Στοίχημα ότι μπορούμε.»

Με αυτό το μήνυμα, η Betsson έδωσε τον τόνο της εκδήλωσης, εστιάζοντας στην πρόληψη αλλά και στην ουσιαστική κατανόηση του φαινομένου, τόσο στον αθλητισμό όσο και στον εργασιακό χώρο.

Το mobbing στο επίκεντρο της συζήτησης

Την έναρξη της συζήτησης έκανε η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου, η οποία ανέλυσε το φαινόμενο του mobbing, φωτίζοντας τις λιγότερο ορατές πλευρές του.

Η ίδια στάθηκε στην ψυχολογική πίεση που δέχονται τα άτομα στον εργασιακό χώρο, αλλά και σε πρακτικούς τρόπους πρόληψης και διαχείρισης, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη έγκαιρης αναγνώρισης τέτοιων συμπεριφορών.

Ο ρόλος του αθλητισμού στη διαμόρφωση κουλτούρας

Στο πρώτο πάνελ, η συζήτηση μεταφέρθηκε στον αθλητισμό και τον ρόλο του στην καλλιέργεια αξιών όπως ο σεβασμός, η ισότητα και η συμπερίληψη.

Συμμετείχαν η Σοφία Κλιγκοπούλου, Team Manager του Περιστερίου Betsson, ο Νίκος Δεληγιάννης, προπονητής της γυναικείας ομάδας υδατοσφαίρισης του Άλιμος ΝΑΣ Betsson και πρώην διεθνής αθλητής και η Λήδα Τσενέ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Girl Power. Μέσα από τις τοποθετήσεις τους, ανέδειξαν πώς ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο διαμόρφωσης υγιών προτύπων, προωθώντας την ισότητα και τον σεβασμό.

Ασφαλή εργασιακά περιβάλλοντα και γυναικεία ενδυνάμωση

Στο δεύτερο πάνελ, το ενδιαφέρον στράφηκε στο εργασιακό περιβάλλον και στις σύγχρονες προκλήσεις που σχετίζονται με το workplace bullying.

Η Λίνα Τσαλταμπάση, Πρόεδρος του Σ.Ε.Γ.Ε., και η Βίκη Μήλιου, HR Manager της Techsson, ανέδειξαν τη σημασία της δημιουργίας ασφαλών χώρων εργασίας, αλλά και της ουσιαστικής ενδυνάμωσης των γυναικών.

Συνεργασίες με στόχο την αλλαγή

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και η συνεργασία της Betsson με τον Σ.Ε.Γ.Ε., για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού στον χώρο εργασίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δράσεις, workshops, mentoring και πρωτοβουλίες ενημέρωσης με στόχο την ενίσχυση της ισότητας, της ασφάλειας και της επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών.

Παράλληλα, η Betsson, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), έχει ήδη υλοποιήσει κοινές δράσεις στον χώρο του αθλητισμού, προωθώντας την ευγενή άμιλλα και την πρόληψη φαινομένων εκφοβισμού.

Ένα στοίχημα με κοινωνικό αντίκτυπο

Η Betsson συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά σε πρωτοβουλίες που ξεπερνούν τα όρια της εταιρικής παρουσίας και αγγίζουν ουσιαστικά την κοινωνία.

Με την καταπολέμηση του bullying να αποτελεί βασικό άξονα των δράσεών της, η εταιρεία ενισχύει σταθερά τη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος με περισσότερη ασφάλεια, σεβασμό και ίσες ευκαιρίες για όλους, ενώ νέα σεμινάρια και ενέργειες βρίσκονται ήδη στον σχεδιασμό.