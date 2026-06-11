Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση των Πανελληνίων 2026 για τα ΓΕΛ φτάνει, πότε θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες.

Πανελληνίων 2026 συνέχεια με τους μαθητές των ΕΠΑΛ να εξετάζονται σε ακόμη ένα μάθημα ειδικότητας αυτή την εβδομάδα. Σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου το πρόγραμμα της πανελλαδικής εξέτασης περιλαμβάνει την εξέταση στα μαθήματα Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται το Σάββατο 13 Ιουνίου με τα μαθήματα Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα. Οι εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όταν οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν στα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Πανελλήνιες 2025 - ΕΠΑΛ: Δείτε εδώ τα θέματα και τις απαντήσεις στα σημερινά μαθήματα ειδικότητας

Δείτε πρώτοι τα σημερινά θέματα των ΕΠΑΛ στις Ηλεκτρικές Μηχανές, τις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, την Ναυσιπλοΐα ΙΙ και τις Ναυτικές Μηχανές. Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι θα γίνει λίγο μετά τις 10 το πρωί από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας ΕΔΩ και εν συνεχεία ο σχολιασμός και οι απαντήσεις των θεμάτων θα δοθούν από τον ΟΕΦΕ ΕΔΩ.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πότε θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews η έκδοση των βαθμολογιών (αποτελέσματα) της πρώτης φάσης των Πανελληνίων 2026 για όλα τα βασικά μαθήματα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τοποθετείται χρονικά έως τις 26 Ιουνίου, με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων να αναμένεται στις αρχές Ιουλίου ήτοι γύρω στις 8 του μήνα. Οι ημερομηνίες που μελετώνται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ για την ανακοίνωση των βαθμολογιών είναι η Πέμπτη 25 και η Παρασκευή 26 του μήνα. Τίποτα ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως, όμως μια από τις δύο ημερομηνίες θα σημάνει «λευκό καπνό» για την ανακοίνωση των βαθμολογιών.

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Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει η διαδικασία υπολογισμού των μορίων και η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, που θα οδηγήσει σταδιακά στην τελική επιλογή σχολών και τμημάτων. Παραδοσιακά οι αναλυτικές βαθμολογίες των υποψηφίων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα εκτός από τις βαθμολογίες στα Ειδικά Μαθήματα και τα Αγωνίσματα θα αναρτηθούν στην ειδική πλατφόρμα results.it.minedu.gov.

Σε δεύτερο χρόνο και αφού ολοκληρωθεί η εξέταση κάθε Ειδικού Μαθήματος θα «τρέξει» η διαδικασία και για τις βαθμολογίες αυτών των μαθημάτων και των αγωνισμάτων. Με όλα αυτά τα δεδομένα και τις αναλυτικές βαθμολογίες του υποψηφίου (σε υποχρεωτικά μαθήματα, ειδικά μαθήματα και αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ) προκύπτει η τελική βαθμολογία και τα αντίστοιχα μόρια ώστε να γίνουν οι αναγωγές που απαιτούνται από πλευράς υποψηφίων για τις σχολές που τους ενδιαφέρουν έχοντας πάντα κατά νου και το δεδομένο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πώς και πού θα υπολογίσετε τα μόρια σας

Οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίσουν εύκολα, γρήγορα και αυτόματα τα μόρια τους μέσα από την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε αν είστε υποψήφιος ΕΠΑΛ ή ΓΕΛ. Έπειτα, θα πρέπει να επιλέξετε σε ποια ομάδα προσανατολισμού ανήκετε. Τέλος, θα βάλετε τις βαθμολογίες του κάθε μαθήματος σας στην ειδική κατηγορία. Στη συνέχεια θα δείτε μία σελίδα με τα τμήματα και πόσα μόρια συγκεντρώνετε σε κάθε σχολή.Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετείχε στις φετινές Πανελλήνιες για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής: Ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο Συντελεστή Βαρύτητας. Τα τέσσερα ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.

Η ώρα του Μηχανογραφικού 2026 και η μεγάλη μέρα της ανακοίνωσης των Βάσεων

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο 2026 και να το οριστικοποιήσουν μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνει το Υπ. Παιδείας. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να επισκεφθεί τη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και να συμπληρώσει τη σειρά προτίμησης του για τις σχολές που τον ενδιαφέρουν. Η ανακοίνωση των Βάσεων 2026 δρομολογείται για τα τέλη Ιουλίου με την Πέμπτη 30 και την Παρασκευή 31 του μήνα να «κονταροχτυπιούνται» για την μέρα που αδημονούν όλοι οι υποψήφιοι.