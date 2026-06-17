Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Mayweather χρησιμοποίησε ακάλυπτη επιταγή για την αγορά ενός ρολογιού Audemars Piguet αξίας 200.000 δολαρίων

Ο θρύλος της πυγμαχίας Floyd Mayweather ο οποίος στις 27 Ιουνίου θα αγωνιστεί στην Αθήνα σε αγώνα επίδειξης με τον Μιχάλη Ζαμπίδη βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο κακουργηματικές κατηγορίες στη Νεβάδα, καθώς κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε ακάλυπτη επιταγή ύψους 200.000 δολαρίων για την αγορά πολυτελούς ρολογιού στο Λας Βέγκας.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα της κομητείας Clark, οι εισαγγελικές αρχές απήγγειλαν στον Mayweather τις κατηγορίες της κλοπής περιουσίας αξίας άνω των 100.000 δολαρίων και της έκδοσης επιταγής με πρόθεση εξαπάτησης. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής δεν παρέστη αυτοπροσώπως στην ακροαματική διαδικασία της Δευτέρας, εκπροσωπούμενος από τη νομική του ομάδα.

Η υπόθεση αφορά επιταγή που φέρεται να εξέδωσε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 προς το πολυτελές κατάστημα μεταπώλησης κοσμημάτων και ρολογιών Gold and Beyond στο Λας Βέγκας. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Mayweather χρησιμοποίησε την επιταγή για την αγορά ενός ρολογιού Audemars Piguet αξίας 200.000 δολαρίων, ενώ γνώριζε ότι ο τραπεζικός του λογαριασμός δεν διέθετε επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη του ποσού.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο πρώην πυγμάχος απέκτησε το προϊόν γνωρίζοντας ότι η επιταγή δεν θα εξοφληθεί κατά την παρουσίασή της στην τράπεζα. Εφόσον κριθεί ένοχος για την κατηγορία της απάτης μέσω επιταγής, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από ένα έως τέσσερα έτη, χρηματικό πρόστιμο έως 5.000 δολάρια και υποχρέωση αποζημίωσης. Η κατηγορία της κακουργηματικής κλοπής προβλέπει ακόμη βαρύτερες ποινές, με κάθειρξη από ένα έως 20 έτη και πρόστιμο έως 15.000 δολάρια.

Ο δικηγόρος του καταστήματος Gold and Beyond, Marc Cook, δήλωσε ότι ο πελάτης του υπέβαλε την καταγγελία τον Φεβρουάριο του 2026, έπειτα από μήνες ανεπιτυχών προσπαθειών να επιλυθεί εξωδικαστικά το ζήτημα.

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Όπως ανέφερε, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος επέδειξε υπομονή, δίνοντας στον Mayweather επανειλημμένες ευκαιρίες να τακτοποιήσει την οφειλή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, η δικηγόρος του Mayweather, Adrian Lobo, υποστήριξε ότι ο πελάτης της «ουδέποτε είχε πρόθεση να εξαπατήσει» το κατάστημα και χαρακτήρισε την υπόθεση αστική διαφορά που δεν θα έπρεπε να εξελίσσεται σε ποινική διαδικασία. Η ίδια τόνισε ότι ο Mayweather διατηρούσε μακροχρόνια επαγγελματική σχέση με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα δικαιωθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η επόμενη δικαστική εμφάνιση του Mayweather έχει προγραμματιστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου.

Η νέα αυτή υπόθεση προστίθεται σε μια σειρά νομικών και οικονομικών εκκρεμοτήτων που αντιμετωπίζει ο 49χρονος πρώην πρωταθλητής. Σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ εκκρεμούν αστικές αγωγές εναντίον του για οικονομικές διαφορές, ενώ η αμερικανική φορολογική υπηρεσία (IRS) διατηρεί φορολογικό βάρος άνω των 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων για ανεξόφλητες φορολογικές υποχρεώσεις προηγούμενων ετών.

Παρά τις δικαστικές εξελίξεις, ο Mayweather αναμένεται να ταξιδέψει κανονικά στην Ελλάδα για τον προγραμματισμένο αγώνα επίδειξης με τον Μιχάλη Ζαμπίδηστις 27 Ιουνίου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στον πρώην πυγμάχο, διατηρεί το διαβατήριό του και δεν αντιμετωπίζει ταξιδιωτικούς περιορισμούς, καθώς οι δικηγόροι του βρίσκονται σε συνεννόηση με τις ομοσπονδιακές αρχές για τη διευθέτηση των φορολογικών εκκρεμοτήτων του.