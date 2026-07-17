Το τρυφερό βίντεο που δημοσίευσε ο Μιχάλης Ζαμπίδης.

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Μιχάλης Ζαμπίδης γιόρτασε τα 46α γενέθλιά του έχοντας στην αγκαλιά του τις δύο δίδυμες κόρες του.

Ο γνωστός αθλητής έσβησε την τούρτα του με τα δύο μικρά κορίτσια να δίνουν «μάχη» για το κεράκι, ένα στιγμιότυπο που θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Συγκεκριμένα, μέσα από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media δημοσίευσε ένα σύντομο απόσπασμα από τη στιγμή που οι κόρες του τραγουδούν για εκείνον το χαρακτηριστικό κομμάτι γενεθλίων, δίνοντας ευχές στο μπαμπά τους για «χρόνια πολλά».

Αφού του τραγούδησαν, έσκυψαν και οι τρεις πάνω από την τούρτα για να σβήσουν τα κεράκια, με το ένα από τα δύο κορίτσια να παραπονιέται γιατί δεν πρόλαβε να φυσήξει.

Στο κείμενο με το οποίο επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή τους, ο Μιχάλης Ζαμπίδης, περιέγραψε μερικά από τα συναισθήματά του:

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«Δεν υπάρχει πιο όμορφο δώρο για τα γενέθλια μου από τις αγκαλιές, τα γέλια και τις φωνούλες τους! Το Happy Birthday τελείωσε… αλλά η μάχη για το ποιος έσβησε τα κεράκια μόλις ξεκίνησε!».

{https://www.instagram.com/p/Da3ROGos0R8/?hl=el}