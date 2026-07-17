Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Ακόντιο.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ακόντιο Βοιωτίας.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 7 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη για τον έλεγχο της φωτιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές ή για τα αίτια εκδήλωσής της.

H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2078134797050744927}

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Ακόντιο – Παραμένουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ακόντιο Βοιωτίας, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των δύσκολων καιρικών συνθηκών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2078147846864277793}