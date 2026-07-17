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Παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος για φωτιά, τονίζει η Πυροσβεστική.

Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες απευθύνει η Πυροσβεστική, προειδοποιώντας ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, ενώ τονίζει ότι παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς.

Η αντιπυρική περίοδος διαρκεί έως τις 31 Οκτωβρίου και λόγω της επικινδυνότητας των συνθηκών που αναμένονται για το επόμενο διάστημα η Πυροσβεστική απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες:

- Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

- Να συμβουλεύονται τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σχετικά με:

τις απαγορευτικές ή/και επιτρεπόμενες υπό όρους και προϋποθέσεις, ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο,

τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας,

την κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς,

καθώς και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.

Έλεγχοι και περιπολίες της Πυροσβεστικής

Έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, θα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι και περιπολίες για να αποφευχθεί η έναρξη φωτιάς ή η εξάπλωση πυρκαγιών, αλλά και προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των σχετικών μέτρων.

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Εξάλλου, η Πυροσβεστική υπενθυμίζει την υποχρέωση των ιδιοκτητών, επικαρπωτών, μισθωτών ή υπομισθωτών των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, για τον καθαρισμό και τη συντήρησή τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη το Σάββατο

Για αύριο, Σάββατο, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης.

Στον χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος για αύριο στο Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2078052616014057687}