Άνοδος της θερμοκρασίας με 40άρια τις επόμενες ημέρες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, αναλυτικά η πρόγνωση Ζιακόπουλου.

Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και συνθήκες ήπιου καύσωνα προβλέπει για τις επόμενες ημέρες ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται από το Σαββατοκύριακο και να κορυφώνονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του στο ιστολόγιό του τα κεντρικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η «πρόσκαιρη ενίσχυση των μελτεμιών και βαθμιαία άνοδος της θερμοκρασίας στα επίπεδα του ήπιου καύσωνα». Ειδικότερα, την Παρασκευή θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στη δυτική Ελλάδα θα αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στα ορεινά της βόρειας και βορειοανατολικής Ελλάδας.

Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στη δυτική Ελλάδα, όπου τοπικά ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει τους 40 βαθμούς. Παράλληλα, δεν αποκλείονται τοπικές βροχές στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Την Κυριακή οι μέγιστες θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 38 και 40 βαθμών, ενώ στα νησιά θα φτάσουν τους 35 έως 37 βαθμούς. Η αυξημένη υγρασία θα εντείνει το αίσθημα δυσφορίας, κυρίως στις νησιωτικές περιοχές. Η κορύφωση της θερμής εισβολής τοποθετείται τη Δευτέρα και την Τρίτη, όταν η θερμοκρασία προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1 έως 2 βαθμούς στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα της Τρίτης υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων στη βόρεια Ελλάδα.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή), η χώρα θα βρίσκεται υπό την επίδραση του ενισχυμένου συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, με συνέπεια στις ανατολικές και νότιες περιοχές της να επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι με ένταση ως τα 7 μποφόρ. Κατά τα άλλα, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στα ορεινά της Β-ΒΑ Ελλάδας και η θερμοκρασία θα φθάσει τους 39 βαθμούς (Δ. Ελλάδα).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Σάββατο (18/7), τοπικοί όμβροι είναι πιθανό να εκδηλωθούν το απόγευμα στα ορεινά της Α. Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η ζέστη θα είναι περισσότερο αισθητή στη Δυτική Ελλάδα, όπου η θερμοκρασία είναι πιθανό να φθάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς.

Την Κυριακή (19/7) το απόγευμα στα ορεινά της Α. Μακεδονίας και της Θράκης είναι και πάλι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 4 και κατά τόπους στα ανατολικά και νότια πελάγη 5 μποφόρ. Κατά τα άλλα, η αισθητή θερμοκρασία θα είναι ανεβασμένη στην ηπειρωτική Ελλάδα λόγω κυρίως των υψηλών θερμοκρασιών (38 με 40 βαθμοί) και στις νησιωτικές περιοχές της χώρας λόγω του συνδυασμού των αρκετά υψηλών θερμοκρασιών (35 με 37 βαθμοί) και της αυξημένης σχετικής υγρασίας.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη (21-22/7), το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η κατά 1 με 2 βαθμούς περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας στις δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και, αναφορικά με την προοπτική βροχών, τις απογευματινές-βραδινές ώρες της Τρίτης στη Β. Ελλάδα θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και καταιγίδες.