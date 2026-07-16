Eρευνητής καύσωνα μοιράζεται μαζί μας μερικά δοκιμασμένα μυστικά από την πατρίδα του που μπορούν πραγματικά να θωρακίσουν τον οργανισμό μας.

Είναι ένα καλοκαίρι ακραίας ζέστης σε όλο τον κόσμο. Στο Ουτάρ Πραντές της Ινδίας, όπου μεγάλωσε ο Gulrez Shah Azhar, οι θερμοκρασίες ξεπερνούν εύκολα τους 48°C τον Μάιο και τον Ιούνιο. Εκεί, με κατά κεφαλήν εισόδημα γύρω στα 1.000 δολάρια το χρόνο, το κλιματιστικό είναι πολυτέλεια για τους λίγους.

Πώς καταφέρνει, λοιπόν, ο κόσμος να επιβιώσει;

Οι άνθρωποι στον Νότο έχουν αναπτύξει εδώ και αιώνες πανέξυπνες στρατηγικές. Ως ερευνητής καύσωνα, μοιράζεται μαζί μας μερικά δοκιμασμένα μυστικά από την πατρίδα του που, αν εφαρμοστούν, μπορούν πραγματικά να θωρακίσουν τον οργανισμό μας.

Προσοχή όμως! Η θερμοπληξία μπορεί να αποβεί μοιραία. Αν παρατηρήσετε συμπτώματα όπως πυρετό, πονοκέφαλο, ναυτία ή σύγχυση, καλέστε αμέσως ασθενοφόρο.

1. Ενυδάτωση (όχι μόνο με νερό)

Το πρώτο μάθημα της παιδικής ηλικίας του Azhar ήταν: πίνε νερό, έστω και σε μικρές γουλιές, με την παραμικρή δραστηριότητα. Ωστόσο, στην Ινδία επιστρατεύουν και ροφήματα που αναπληρώνουν τους χαμένους ηλεκτρολύτες:

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Aam ka pana: Ένας στυφός χυμός από βρασμένα και πολτοποιημένα άγουρα μάνγκο, ιδανικός κατά της εφίδρωσης (θα βρείτε έτοιμα μείγματα σε έθνικ παντοπωλεία).

Lassi & Ξινόγαλα: Δροσιστικά, παραδοσιακά ροφήματα με βάση το γιαούρτι.

Tip: Μην βγαίνετε ποτέ με άδειο στομάχι. Λίγο αγγούρι ή ανανάς θα σας κρατήσουν όρθιους.

2. Η δύναμη του νερού και της σκιάς

Αν ζεσταίνεστε, ρίξτε άφθονο νερό στο πρόσωπο, τα χέρια και το κεφάλι σας για να ρίξετε άμεσα τη θερμοκρασία του σώματος.

Παράλληλα, αναζητήστε τα πιο δροσερά σημεία του σπιτιού. Επειδή η ζέστη ανεβαίνει, οι χαμηλότεροι όροφοι είναι πάντα πιο δροσεροί. Κλείστε τις κουρτίνες τη μέρα και, αν χρειαστεί, μετακινήστε το κρεβάτι σας κοντά σε παράθυρα για να «πιάσετε» το νυχτερινό αεράκι.

3. Φυσικός κλιματισμός

Στην Ινδία χρησιμοποιούμε το jaali (διάτρητα πέτρινα πλέγματα, όπως στο Ταζ Μαχάλ) που αναγκάζει τον αέρα να επιταχύνει και να κρυώνει καθώς περνά από τις μικρές οπές.

Μπορείτε να εφαρμόσετε μια παραλλαγή αυτού στο σπίτι: κρεμάστε μια βαριά, βρεγμένη υφασμάτινη κουρτίνα στην πόρτα ή το παράθυρο. Καθώς ο ζεστός αέρας περνά μέσα από το υγρό πανί, μετατρέπεται σε ένα δροσερό, ευχάριστο αεράκι.

4. Έξυπνο ντύσιμο

Υφάσματα όπως το βαμβάκι και το λινό είναι ιδανικά γιατί επιτρέπουν στον αέρα να κυκλοφορεί. Εξίσου σημαντικό είναι και το χρώμα. Οι νομάδες της φυλής Ραμπάρι γνωρίζουν ότι το μαύρο απορροφά γρήγορα τη ζέστη αλλά και την αποβάλλει εξίσου γρήγορα. Έτσι, οι γυναίκες που μπαινοβγαίνουν στις σκιερές σκηνές φορούν σκούρα χρώματα (που κρυώνουν αμέσως μόλις μπουν μέσα), ενώ οι άνδρες που μένουν ώρες στον ήλιο φορούν ανοιχτά χρώματα για να ζεσταίνονται πιο αργά.

Επίσης, προστατέψτε το κεφάλι και τον λαιμό σας με μια ελαφριά, βρεγμένη πετσέτα.

5. Προσοχή στον μεσημεριανό ήλιο

Τις ώρες της αιχμής, αποφύγετε κάθε σωματική δραστηριότητα. Κάντε ό,τι κάνουν οι αγρότες στην Ινδία: εργαστείτε νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ και εκμεταλλευτείτε το μεσημέρι για ξεκούραση.

Και αν πρέπει να κυκλοφορήσετε, επιλέξτε τη σκιά των δέντρων. Η θερμοκρασία του αέρα μπορεί να είναι ίδια, αλλά το δέρμα σας δεν θα απορροφήσει την ηλιακή ακτινοβολία. Ας είναι καλά οι πρόγονοί μας που φύτεψαν δέντρα για εμάς - ας κάνουμε το ίδιο και εμείς για τις επόμενες γενιές.

Πηγή: npr.org