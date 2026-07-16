Αντιμετώπισε με ιδιαίτερη ψυχραιμία την άτυχη στιγμή.

Μια απρόσμενη και ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή κλήθηκε να αντιμετωπίσει ρεπόρτερ του τοπικού τηλεοπτικού δικτύου KTLA στο Λος Άντζελες, όταν μια γιγαντιαία κατσαρίδα εμφανίστηκε ξαφνικά κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης.

Παρά την απρόσκλητη παρουσία του εντόμου, η δημοσιογράφος διατήρησε την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό της, συνεχίζοντας κανονικά το ρεπορτάζ της. Η κατσαρίδα, μάλιστα, κινήθηκε πάνω στο σώμα και μέσα από τα ρούχα της, προκαλώντας μια ιδιαίτερα άβολη κατάσταση, χωρίς όμως να την κάνει να χάσει την αυτοσυγκέντρωσή της.

Λίγο αργότερα, η ρεπόρτερ αποφάσισε να αντιδράσει και απομάκρυνε το έντομο.

Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ πως η δημοσιογράφος θα μπορούσε άνετα να πρωταγωνιστήσει σε διαφήμιση εντομοκτόνου.

{https://x.com/TMZ/status/2077487192436265133}