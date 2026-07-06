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Η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη θα πουν σήμερα, Δευτέρα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στο Ηράκλειο.

Η 46χρονη, που εργαζόταν στην ΚΡΗΤΗ TV και στο neakriti.gr, πέθανε αιφνιδίως το απόγευμα της Κυριακής, όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο αυτοκίνητό της σε γκαράζ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Οι τελευταίες στιγμές της 46χρονης Μαρίας Αντωνογιαννάκη

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, σε γκαράζ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τις τελευταίες κινήσεις της.

Η 46χρονη φαίνεται να μπαίνει στην πολυκατοικία, να ανεβαίνει στο σπίτι της και στη συνέχεια να κατεβαίνει στον χώρο στάθμευσης, όπου επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό της.

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Λίγο αργότερα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Κάτοικοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ενώ διασώστες και γιατρός προσπάθησαν να την επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με την ΚΡΗΤΗ TV, η Μαρία Αντωνογιαννάκη υπέστη ανακοπή καρδιάς. Η σορός της βρίσκεται στο ΠΑΓΝΗ, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.