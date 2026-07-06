Οι δύο βασικοί δείκτες πετρελαίου παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητοι σε εβδομαδιαία βάση.

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές τη Δευτέρα, μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ+ να προχωρήσει σε νέα αύξηση των στόχων παραγωγής από τον Αύγουστο, ενώ παράλληλα αποκαθίστανται σταδιακά οι εξαγωγές αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μεγαλύτερη παγκόσμια προσφορά.

Το Μπρεντ υποχωρεί κατά 24 σεντς ή 0,33%, στα 71,88 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει απώλειες 11 σεντς ή 0,16%, διαμορφούμενο στα 68,58 δολάρια το βαρέλι.

Οι δύο βασικοί δείκτες πετρελαίου παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητοι σε εβδομαδιαία βάση, μετά από αρκετές εβδομάδες πιέσεων, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και την πορεία αποκατάστασης των εξαγωγών από τις χώρες του Κόλπου.

Νέα αύξηση παραγωγής

Ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε την Κυριακή σε νέα αύξηση των στόχων παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Αύγουστο, μετά τις αντίστοιχες αυξήσεις που είχαν αποφασιστεί για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

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Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή παραμένει σε μεγάλο βαθμό θεωρητική, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν είχε προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, περιορίζοντας την παραγωγική δυνατότητα βασικών εξαγωγικών χωρών, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Ιράκ.

«Η απόφαση ήταν σε γενικές γραμμές αναμενόμενη. Με την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ+ και με τις ποσοστώσεις να μην έχουν ακόμη επιτευχθεί πλήρως λόγω της σταδιακής ανάκαμψης της παραγωγής μετά τη σύγκρουση, οι νέοι στόχοι δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη σημασία προς το παρόν», δήλωσε ο αναλυτής της IG, Τόνι Σικάμορ.

Αυξάνονται οι εξαγωγές

Τα κράτη του Κόλπου έχουν ήδη ξεκινήσει να επαναφέρουν τις προμήθειες που είχαν διακοπεί κατά τη διάρκεια της σύρραξης με το Ιράν, αυξάνοντας παράλληλα τις εξαγωγές τους. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ+ τον Ιούνιο αυξήθηκε κατά 3,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τα 19,43 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ανακάμπτοντας από τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου αυξήθηκαν τον Ιούνιο κατά περισσότερα από 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον Μάιο, ξεπερνώντας τα 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, αν και παραμένουν περίπου 40% χαμηλότερες από τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές της Ρωσίας, με τις αποστολές αργού από τα δυτικά λιμάνια της χώρας να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τον Ιούνιο και να αναμένεται να διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα και τον Ιούλιο. Η εξέλιξη αποδίδεται στις ζημιές που έχουν υποστεί ρωσικά διυλιστήρια από επιθέσεις ουκρανικών drones, γεγονός που έχει αναγκάσει τη Μόσχα να αυξήσει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου.