Σε επίπεδο τριμήνου, το Μπρεντ έχει χάσει σχεδόν 40% της αξίας του, καταγράφοντας τη χειρότερη τριμηνιαία επίδοσή του από το 2020, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς οι αγορές αξιολογούν τα σημάδια προόδου στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, γεγονός που μείωσε τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά αργού από τη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού είναι στα 67,67 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Μπρεντ σημειώνει πτώση 1,12%, στα 70,77 δολάρια το βαρέλι.

Σε επίπεδο τριμήνου, το Μπρεντ έχει χάσει σχεδόν 40% της αξίας του, καταγράφοντας τη χειρότερη τριμηνιαία επίδοσή του από το 2020, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Αρνητικά για τις τιμές λειτούργησαν και οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι οι συνομιλίες με το Ιράν στο Κατάρ «πηγαίνουν καλά». Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά θετικά» και πρόσθεσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί «πολύ καλές συναντήσεις».

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ξεκίνησαν την Τρίτη στη Ντόχα, με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ να συμμετέχουν στις συνομιλίες μέσω Καταρινών διαμεσολαβητών, χωρίς απευθείας επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους.

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Η νέα διπλωματική προσπάθεια ακολουθεί την αναζωπύρωση της έντασης το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν το Ιράν επιτέθηκε σε δύο εμπορικά πλοία, προκαλώντας αντίποινα από τις Ηνωμένες Πολιτείες με πλήγματα σε στόχους εντός του ιρανικού εδάφους και θέτοντας σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία των 60 ημερών μεταξύ των δύο χωρών.

Οι επενδυτές φαίνεται να προεξοφλούν πλέον το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης της κρίσης, εφόσον οι διαπραγματεύσεις συνεχίσουν να προχωρούν, περιορίζοντας έτσι τους φόβους για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές από τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ING, η αγορά διατηρεί την αισιοδοξία της ότι οι προμήθειες πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο θα επιστρέψουν σε κανονικά επίπεδα παρά τις πρόσφατες στρατιωτικές εντάσεις, γεγονός που εξηγεί εν μέρει τη χειρότερη τριμηνιαία επίδοση του Brent από τις αρχές του 2020.

Παράλληλα, η ναυτιλιακή δραστηριότητα στα Στενά του Ορμούζ δείχνει να ανακάμπτει σταδιακά. Η ING εκτιμά ότι την Τρίτη διήλθαν από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα περίπου 11 δεξαμενόπλοια, έναντι 24 την περασμένη εβδομάδα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η εισερχόμενη κίνηση έχει αρχίσει να αυξάνεται, ένδειξη ότι οι πλοιοκτήτες εμφανίζονται πλέον πιο πρόθυμοι να επιστρέψουν τα πλοία τους στον Περσικό Κόλπο.