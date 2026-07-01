Η επανέναρξη της σύγκρουσης, παραδέχονται αμερικανοί αξιωματούχοι, θα αποτελούσε σιωπηρή παραδοχή ότι η πολυδιαφημισμένη συμφωνία για το Ιράν απέτυχε.

Ο Τραμπ εξέτασε το ενδεχόμενο επιστροφής σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ιράν, πραγματοποιώντας πολλαπλές συνομιλίες τις τελευταίες ημέρες με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, Στρατηγό Νταν Κέιν, σχετικά με τη διεξαγωγή περαιτέρω πληγμάτων.

Σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους, που επικαλείται η Wall Street Journal, ο πρόεδρος αποφάσισε, ωστόσο, να εμμείνει προς το παρόν στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο κατά πόσον οι ΗΠΑ θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις διαπραγματεύσεις και να επαναλάβουν τις επιθέσεις πλήρους κλίμακας κατά του Ιράν - μια κίνηση που ορισμένοι εξ αυτών περιγράφουν ως «ολοκλήρωση της αποστολής».

Αν και δεν έχει λάβει οριστική απόφαση, ο Τραμπ ανέφερε σε συμβούλους του πως πιστεύει ότι ένας νέος γύρος επιθέσεων πλήρους κλίμακας θα μπορούσε να εκτροχιάσει τη διπλωματία και να πλήξει τις πιθανότητες της Ουάσιγκτον να εξαρθρώσει τελικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης σε συμβούλους του ότι δεν τον πειράζει εάν οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη ξεπεράσουν την προθεσμία της 18ης Αυγούστου για μια πυρηνική συμφωνία - μια απόφαση που δίνει περισσότερο χρόνο στις συνομιλίες για να αποδώσουν καρπούς.

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Στο μεταξύ, ο πρόεδρος δήλωσε ότι επί του παρόντος είναι ικανοποιημένος με το να διατάζει μεμονωμένα πλήγματα κατά του Ιράν όταν αυτό παραβιάζει το «μνημόνιο συνεννόησης», γεγονός που πυροδότησε εκατέρωθεν εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου, υπονομεύοντας μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός η οποία είχε επιτευχθεί πριν από δύο εβδομάδες.

Επιστροφή στις επιθέσεις συνεπάγεται αποτυχία της πολυδιαφημισμένης συμφωνίας

Οι ενημερώσεις του Πενταγώνου σχετικά με τις στρατιωτικές επιλογές ενός προέδρου σε μια σύγκρουση δεν είναι ασυνήθιστες, με τον Τραμπ να πραγματοποιεί τακτικά επίσημες και ανεπίσημες συναντήσεις για το Ιράν. Ωστόσο, οι τελευταίες συζητήσεις υποδηλώνουν ότι αναζητά τρόπους για να σπάσει το αδιέξοδο με την Τεχεράνη και δεν έχει ακόμη αποκλείσει την επιστροφή στις μάχες.

Η επανέναρξη της σύγκρουσης, παραδέχονται ορισμένοι αξιωματούχοι, θα αποτελούσε σιωπηρή παραδοχή ότι η πολυδιαφημισμένη συμφωνία για το Ιράν απέτυχε.

Δημοσίως, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι συνομιλίες σημειώνουν επιτυχία και ότι διατηρεί τις στρατιωτικές επιλογές σε περίπτωση που αυτές καταρρεύσουν. «Συμφωνούν σε όλα όσα θέλω, και πρέπει να το κάνουν», δήλωσε στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα. «Διαφορετικά, απλώς επιστρέφουμε και κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε».

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η προτίμηση του Τραμπ είναι πάντα η διπλωματία και ότι οι Ιρανοί θα ήταν σοφό να συνάψουν μια καλή συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Σε συνέντευξή του την Τρίτη στο Fox News, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε πως «αυτό που μας έχει πει ο πρόεδρος είναι, δουλέψτε πάνω στο πρόβλημα, δείτε πού πρόκειται να οδηγήσει η διαπραγμάτευση. Και αν δεν οδηγήσει σε μια επιτυχή διευθέτηση από τη διπλωματική πλευρά, έχουμε ακόμα πολλές εναλλακτικές επιλογές».

Τα σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις

Οι απεσταλμένοι του προέδρου για το Ιράν, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασαν στην Ντόχα την Τρίτη για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων, αν και μίλησαν μέσω διαμεσολαβητών και όχι απευθείας με τους Ιρανούς ομολόγους τους, δήλωσαν Καταριανοί αξιωματούχοι.

Τεχνικοί εμπειρογνώμονες και από τις δύο χώρες ήταν ομοίως προγραμματισμένο να διεξάγουν έμμεσες συνομιλίες αυτή την εβδομάδα.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για περισσότερο από μία εβδομάδα, αφότου συμφώνησαν σε συνομιλίες διάρκειας 60 ημερών, αναφέρουν αξιωματούχοι και αναλυτές. Ένα βασικό σημείο τριβής είναι η επιμονή του Ιράν να χρεώνει δισεκατομμύρια δολάρια σε τέλη παροχής υπηρεσιών για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ, από την άλλη πλευρά, υποστηρίζουν ότι η θαλάσσια δίοδος θα πρέπει να είναι ελεύθερη για διέλευση, όπως ακριβώς ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Η Τεχεράνη δηλώνει επίσης ότι δεν θα δεχτεί αυστηρούς περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ επιμένει πως το Ιράν έχει ήδη αναλάβει αυτή τη δέσμευση.

«Το Ιράν δεν έχει δείξει ακόμα καμία διάθεση συνεργασίας», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ την Τρίτη στο Fox News. Η στρατιωτική προσπάθεια των ΗΠΑ να συνοδεύουν πλοία είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου ανακάμπτει, συνέχισε ο Ράιτ. «Με ή χωρίς το Ιράν, θα διασφαλίσουμε τη ροή ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ. Φυσικά, είναι καλύτερα με τη συνεργασία τους. Θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος στο πυρηνικό τους πρόγραμμα».

Σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης των εντάσεων, οι ΗΠΑ κινήθηκαν προς την κατεύθυνση δημιουργίας μιας γραμμής επικοινωνίας για τη διαχείριση κρίσεων μεταξύ του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM). Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι επεσήμαναν την προσπάθεια αυτή ως απόδειξη βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ άλλοι προειδοποίησαν ότι βρίσκεται σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης. Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι το κανάλι αποφυγής συγκρούσεων είναι ανοιχτό και χρησιμοποιείται ήδη και από τις δύο πλευρές.

Οι εναλλακτικές του Τραμπ

Το διπλωματικό αδιέξοδο ώθησε τον Τραμπ να εξετάσει εναλλακτικές πορείες δράσης, ζητώντας από συμβούλους νέες ιδέες. Οι Χέγκσεθ και Κέιν παρουσίασαν επιλογές για την επανέναρξη αεροπορικών επιγμάτων μεγάλης κλίμακας σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Epic Fury» (Επική Οργή), η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έπληξαν περισσότερους από 13.000 στόχους σε όλο το Ιράν, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος του οπλοστασίου συμβατικών πυραύλων και drones της Τεχεράνης, καθώς και την ικανότητά της να κατασκευάζει νέα όπλα. Στα τέλη Μαρτίου, η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία ενημέρωσε τον πρόεδρο ότι θα χρειαζόταν αρκετές ακόμη εβδομάδες για να εξαλείψει πλήρως την ιρανική στρατιωτική απειλή. Ο Τραμπ συμφώνησε σε μια αρχική κατάπαυση του πυρός στις 7 Απριλίου.

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι ο Τραμπ έχει αρνηθεί επανειλημμένα να εγκρίνει επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας έκτοτε. Απείλησε να αφανίσει το σύνολο του ιρανικού πολιτισμού και να καταλάβει τον κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν στο νησί Χαρκ, για να υπαναχωρήσει και στις δύο περιπτώσεις και να επιστρέψει στις διπλωματικές συνομιλίες. Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως σε συμβούλους του ότι θα επανεκκινούσε τον πόλεμο μόνο εάν το Ιράν σκότωνε Αμερικανούς στρατιώτες.

«Αν πάμε και βομβαρδίσουμε, κάτι που μπορούμε να κάνουμε πολύ εύκολα αν θέλουμε, και περάσουμε άλλες δύο ή τρεις εβδομάδες βομβαρδίζοντας, δεν θα τους έχει απομείνει απολύτως τίποτα, αλλά τα στενά δεν θα ανοίξουν για μήνες. Αν κάνουμε τον βομβαρδισμό, πολλοί άνθρωποι θα σκοτωθούν. Ποιος θέλει να το κάνει αυτό; Εγώ όχι», δήλωσε τον Ιούνιο, προσθέτοντας ότι μια συμφωνία θα ήταν «ισχυρότερη από το να προχωρήσουμε σε βομβαρδισμού;».

Ο πρόεδρος έχει άλλες επιλογές στη διάθεσή του, δήλωσε η Σουζάν Μαλόνι, ειδικός σε θέματα Ιράν και αντιπρόεδρος για μελέτες εξωτερικής πολιτικής στο ινστιτούτο σκέψης Brookings Institution στην Ουάσιγκτον. Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την πρόσβαση σε δισεκατομμύρια παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων που η Τεχεράνη επιθυμεί απεγνωσμένα, ή να συνεχίσουν να αυξάνουν το κόστος των προσπαθειών του Ιράν να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ.

«Αυτή η ενδιάμεση στρατηγική έχει πραγματικούς περιορισμούς», δήλωσε, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ δεν φαίνεται να επιθυμεί ξανά έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας, καθώς και την ικανότητα του Ιράν να διαταράσσει την κυκλοφορία στη θαλάσσια δίοδο. «Όμως ο συνδυασμός προβλέψιμων αμερικανικών αντιποίνων και η εξάρτηση των οικονομικών κινήτρων από τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να πείσουν την Τεχεράνη να μην τραβήξει το σχοινί».