Οι αρχικές αναφορές του πανεπιστημίου έκαναν λόγο για πολλαπλούς υπόπτους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα ή τον αριθμό τους.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Virginia State University, στην πολιτεία της Βιρτζίνια των ΗΠΑ, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί κοντά στις φοιτητικές εστίες. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, στην περιοχή των Quad Annexes, κοντά στις οδούς Boisseau Street και Third Avenue. Σύμφωνα με τις αρχές, αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν πέντε άτομα με τραύματα από πυροβολισμούς έξω από κτίρια όπου στεγάζονται φοιτητές.

Οι πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις φέρουν τραύματα που δεν χαρακτηρίζονται απειλητικά για τη ζωή τους.

Lockdown στο πανεπιστήμιο

Μετά τους πυροβολισμούς, οι αρχές έθεσαν το πανεπιστήμιο σε καθεστώς lockdown, καλώντας φοιτητές και προσωπικό να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία και να αποφεύγουν την περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην πανεπιστημιούπολη, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Το lockdown άρθηκε αρκετές ώρες αργότερα, ωστόσο η αστυνομική παρουσία στην περιοχή παρέμεινε αυξημένη, καθώς η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη.

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Μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση

Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει η αστυνομία της κομητείας Chesterfield, με τη συνδρομή της αστυνομίας του Virginia State University. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης ομοσπονδιακές και τοπικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων η Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) και το γραφείο του σερίφη της κομητείας Hanover.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα πίσω από την επίθεση, ενώ οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει συλλήψεις. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να καλούν οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες για το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από εκδήλωση υποδοχής νέων φοιτητών στο πανεπιστήμιο, στην οποία είχαν συμμετάσχει περίπου 1.500 πρωτοετείς.