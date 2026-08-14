Οι ΗΠΑ κατηγορούν τις Βρυξέλλες ότι ακόμα δεν έχουν τηρήσει τις δεσμεύσεις τους από τη διατλαντική εμπορική συμφωνία του περασμένου έτους.

Οι ΗΠΑ απείλησαν την Παρασκευή ότι θα κινηθούν κατά της ΕΕ, εκτός εάν οι Βρυξέλλες περιορίσουν τους κανόνες τους για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους οποίους η Ουάσινγκτον λέει ότι επιβαρύνουν άδικα τις αμερικανικές εταιρείες.

Αν και αναγνώρισε ότι οι Βρυξέλλες έχουν κάνει «ορισμένες θετικές μεταρρυθμίσεις», η Ουάσινγκτον δήλωσε ότι η ΕΕ «δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει πλήρως τις ανησυχίες των ΗΠΑ» και πρόσθεσε ότι «θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει τα παράλογα βάρη στο εμπόριο των ΗΠΑ».

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ, Andrew Puzder, αύξησε την πίεση την Παρασκευή, γράφοντας στο X ότι «τώρα είναι η ώρα η ΕΕ να ανταποκριθεί». Επισήμανε τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας Turnberry το 2025 για να διασφαλιστεί ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις δεν θα αντιμετωπίσουν «αδικαιολόγητους περιορισμούς» στο διατλαντικό εμπόριο λόγω των οικολογικών κανονισμών των Βρυξελλών.

Οι δύο πυλώνες

Η διαμάχη επικεντρώνεται σε δύο πυλώνες του εγχειριδίου κανόνων εταιρικής βιωσιμότητας της ΕΕ: ​​την Οδηγία 2024/1760 για την εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα (CSDDD), η οποία απαιτεί από τις μεγάλες εταιρείες να αντιμετωπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις περιβαλλοντικές βλάβες που συνδέονται με τις δραστηριότητές τους και τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, και την Οδηγία για την Εταιρική Αναφορά Βιωσιμότητας (CSRD) 2022/2464, , η οποία απαιτεί από τις εταιρείες να αποκαλύπτουν πληροφορίες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα.

Οι Βρυξέλλες στην προσπάθειά τους να μειώσουν τη γραφειοκρατία έχουν περιορίσει και τους δύο νόμους αλλά δεν έχουν ανταποκριθεί στην απαίτηση των ΗΠΑ να προστατεύσει τις αμερικανικές εταιρείες από την εμβέλειά τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την περασμένη εβδομάδα, ο Andrew Puzder επιτέθηκε στον Μηχανισμό Συνoριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) της ΕΕ ως δασμό στους Αμερικανούς εξαγωγείς. Την Πέμπτη, ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε επίσης την ΕΕ και περισσότερες από 40 χώρες ότι επιτρέπουν σε κινεζικά προϊόντα να παρακάμπτουν τους αμερικανικούς δασμούς ανακατευθύνοντάς τα μέσω των αγορών τους.

Από την πλευρά του εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε στο Politico ότι οι Βρυξέλλες είχαν καταβάλει «σημαντικές προσπάθειες» για να εξηγήσουν τους κανόνες τους και να τονίσουν «την προθυμία τους να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ για την αύξηση του εμπορίου όπου είναι δυνατόν», αλλά έθεσε όρια στην αλλαγή του ρυθμιστικού τους καθεστώτος σε απάντηση στις πιέσεις των ΗΠΑ.

«Ήμασταν πολύ σαφείς και συνεπείς στο γεγονός ότι ούτε το πλαίσιο κανόνων μας, ούτε η ρυθμιστική μας αυτονομία είναι προς διαπραγμάτευση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες του Politico





