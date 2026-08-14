Το USS George Washington κατευθύνεται στη Μέση Ανατολή για να αντικαταστήσει το USS Abraham Lincoln, που βρίσκεται στη θάλασσα επί περισσότερες από 260 ημέρες εν μέσω αναφορών για ελλείψεις και προβλήματα ψυχικής υγείας του πληρώματος.

Το αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ USS George Washington, που επιχειρεί από την περιοχή του Ειρηνικού, κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή, μετά τις αναφορές για σοβαρές ελλείψεις αλλά και ψυχική κατάρρευση του πληρώματος στο USS Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται εν πλω πάνω από 260 ημέρες. Αρκετοί Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές ζητούν από το Πεντάγωνο να λογοδοτήσει για τις συνθήκες που επικρατούν στο αεροπλανοφόρο, με τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, να κάνει λόγο για «διαστρεβλωμένη εικόνα».

Οι παρατεταμένες αποστολές αεροπλανοφόρων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν έχουν προκαλέσει ανησυχίες για τις επιπτώσεις στους στρατιωτικούς που παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθώς και για την αυξανόμενη καταπόνηση των πλοίων και του εξοπλισμού τους. Αν και οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν περιοριστεί τις τελευταίες εβδομάδες, το Πολεμικό Ναυτικό έχει επιβάλει εκ νέου αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, κοντά στο κρίσιμο Στενό του Ορμούζ, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει δώσει σαφείς πληροφορίες για το πώς σκοπεύει να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ μπορούν να διατηρήσουν τον αποκλεισμό «επ’ αόριστον».

Νέο αεροπλανοφόρο κατευθύνεται δυτικά από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

Το USS George Washington αναχώρησε από το λιμάνι του Ντα Νανγκ στο Βιετνάμ την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού. Έκτοτε, το αεροπλανοφόρο, μαζί με ένα καταδρομικό και ένα αντιτορπιλικό, έχουν εντοπιστεί να διασχίζουν τα Στενά της Σιγκαπούρης.

Αξιωματούχος του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας προκειμένου να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με ευαίσθητες πληροφορίες για την κίνηση των πλοίων, επιβεβαίωσε ότι το Washington βρισκόταν στα Στενά της Μαλάκκα, τα οποία συνδέουν τον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό, και θέτουν το αεροπλανοφόρο σε πορεία προς τον Ινδικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Wall Street Journal ανέφερε ότι το Washington θα αντικαταστήσει το Lincoln ως ένα από τα δύο αεροπλανοφόρα που βρίσκονται σήμερα στη Μέση Ανατολή.

Η κίνηση αυτή θα αφήσει τον Ειρηνικό χωρίς παρουσία αμερικανικού αεροπλανοφόρου για άγνωστο χρονικό διάστημα. «Η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί την Κίνα, την κυρίαρχη χώρα στην περιοχή, ως έναν ήδη εδραιωμένο γεωπολιτικό παίκτη, τον οποίο οι ΗΠΑ πρέπει απλώς να αποτρέψουν από το να κυριαρχήσει εις βάρος των ίδιων ή των συμμάχων τους, και όχι ως τον κορυφαίο παγκόσμιο αντίπαλο, όπως την αντιμετώπιζε η κυβέρνηση Μπάιντεν.

Το Lincoln είχε αρχικά αναπτυχθεί στις 21 Νοεμβρίου από το Σαν Ντιέγκο και έφτασε στη Μέση Ανατολή τον Ιανουάριο, πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Πολεμικό Ναυτικό παραδέχθηκε ότι η σύγκρουση δημιούργησε ένα «ιδιαίτερα αμφισβητούμενο περιβάλλον, όπου οι παραδοσιακοί κόμβοι ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή διαταράχθηκαν από πολεμικές επιχειρήσεις». Αυτό, με τη σειρά του, προκάλεσε ελλείψεις και προβλήματα στη διανομή της αλληλογραφίας στο αεροπλανοφόρο, ανέφερε το Πολεμικό Ναυτικό.

«Η ηγεσία έδωσε προτεραιότητα στα εφόδια που ήταν κρίσιμα για την αποστολή: πρώτα το φαγητό, μετά τα είδη υγιεινής και στη συνέχεια η αλληλογραφία», ανέφερε η ανακοίνωση, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι ναύτες του πλοίου έχουν πλέον πρόσβαση σε καθαρό νερό και «υγιεινές επιλογές γευμάτων».

Οι Δημοκρατικοί ζητούν έλεγχο, το Πεντάγωνο υπερασπίζεται τις συνθήκες στο Lincoln

Δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν έρευνες, περισσότερες πληροφορίες και μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στο πλοίο, το οποίο αρχικά επρόκειτο να επιστρέψει τον Μάιο.

«Η παρατεταμένη ανάπτυξη του Lincoln είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς πραγματοποιείται εν μέσω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν και της πιθανότητας σημαντικές αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις να χρειαστεί να παραμείνουν στην περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα», έγραψε ο γερουσιαστής του Κονέκτικατ Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, σε επιστολή προς την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού, ζητώντας απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων.

Ο γερουσιαστής της Αριζόνα Ρούμπεν Γκαλέγκο, βετεράνος του Σώματος Πεζοναυτών, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι επιδιώκει να οργανώσει μια διακομματική αντιπροσωπεία για επίσημη επίσκεψη ελέγχου στο πλοίο. Πρόσθεσε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ναύτες δεν είναι «μόνο αηδιαστικός, αλλά και επικίνδυνος».

Ο Χέγκσεθ δήλωσε στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Παναμά, ότι θέλει οι ναύτες του Lincoln να επιστρέψουν στα σπίτια τους και τα πληρώματα να εναλλάσσονται το συντομότερο δυνατόν, αλλά απέρριψε τις αναφορές για προβλήματα στο πλοίο.

«Διασφαλίζουμε ότι κάθε πλοίο, κάθε πλήρωμα και κάθε κυβερνήτης έχει όλα όσα μπορούμε να του παρέχουμε κάθε στιγμή. Ορισμένες αποστολές είναι μεγαλύτερες από άλλες και τρέφω περισσότερο σεβασμό και ευγνωμοσύνη για αυτούς τους ναύτες. Αυτό που κάνουν στην ανοιχτή θάλασσα, υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες και με λιγότερες επισκέψεις σε λιμάνια, είναι απίστευτο», δήλωσε.

Όταν τον Απρίλιο έγιναν οι πρώτες αναφορές για ελλείψεις τροφίμων στο πλοίο, το Πολεμικό Ναυτικό τις απέρριψε χαρακτηρίζοντάς τες «ψευδείς».

Προβλήματα ψυχικής υγείας

Έκτοτε, έχουν γίνει αναφορές ότι οι ναύτες του Lincoln αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Το Πολεμικό Ναυτικό ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι «δεν έχει παρατηρήσει αύξηση των αυτοκτονικών σκέψεων ή των απόπειρων αυτοκτονίας μεταξύ του πληρώματος», αλλά αξιωματούχοι αρνήθηκαν να δώσουν στοιχεία, επικαλούμενοι λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας και προστασίας του ιατρικού απορρήτου.

Ο αξιωματούχος του Πολεμικού Ναυτικού δήλωσε ότι ένας ναύτης του Lincoln έπεσε στη θάλασσα στις αρχές Αυγούστου, αλλά ανασύρθηκε γρήγορα, έλαβε θεραπεία από το ιατρικό προσωπικό του πλοίου και μεταφέρθηκε εκτός αυτού για περαιτέρω φροντίδα.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, απέρριψε τις αναφορές για κακές συνθήκες.

«Οι ναύτες και οι πεζοναύτες της Ομάδας Μάχης Αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln παραμένουν ανθεκτικοί και αποφασισμένοι, έπειτα από περισσότερες από 260 ημέρες στη θάλασσα, 10.000 πτήσεις αεροσκαφών και τη χρήση 1,5 εκατομμυρίου λιβρών πυρομαχικών», ανέφερε η διοίκηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από AP