Μέχρι το πρωί του Σαββάτου η κατάσταση παρέμενε ήρεμη, με Ισπανία και Μαρόκο να έχουν ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στη βόρεια Αφρική, μετά την πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση στα τέλη Ιουλίου και ενώ νέες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλούσαν σε μαζική προσπάθεια διέλευσης των συνόρων στις 15 Αυγούστου.

Μέχρι το πρωί του Σαββάτου η κατάσταση παρέμενε ήρεμη, με Ισπανία και Μαρόκο να έχουν ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας.

Την ίδια στιγμή, εργαζόμενοι στα ισπανικά σύνορα και συνδικαλιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση της Μαδρίτης είχε δεχθεί επανειλημμένες προειδοποιήσεις πριν από τη μαζική άφιξη δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στα τέλη Ιουλίου, χωρίς να λάβει εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα.

Σύμφωνα με το Reuters, οι συνοριακοί υπάλληλοι είχαν επισημάνει την αύξηση των αφίξεων και είχαν ζητήσει οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης. Ιδιαίτερη ανησυχία είχε προκαλέσει δικαστική απόφαση της 29ης Ιουνίου, σύμφωνα με την οποία άμεση επαναπροώθηση μπορούσε να πραγματοποιηθεί όταν κάποιος περνούσε από φυσικό συνοριακό εμπόδιο, όχι όμως όταν έφτανε από τη θάλασσα.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι το νομικό αυτό κενό αύξησε την πίεση.

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Η τραγωδία του Ιουλίου

Στις 29 και 30 Ιουλίου σημειώθηκε η μαζική απόπειρα εισόδου στη Θέουτα, με περισσότερους από 70.000 ανθρώπους να περνούν στον ισπανικό θύλακα και δεκάδες να χάνουν τη ζωή τους. Πολλοί επιχείρησαν να φτάσουν κολυμπώντας, σε μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η περιοχή.

Οι ισπανικές αρχές απέδωσαν σημαντικό μέρος της κινητοποίησης σε παραπλανητικά μηνύματα που διακινήθηκαν μέσω κοινωνικών δικτύων και φέρονται να συνδέονται με κυκλώματα διακινητών. Μετά την τραγωδία εγκαταστάθηκε, μεταξύ άλλων, πλωτό φράγμα, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις ασφαλείας.

Η ανησυχία αναζωπυρώθηκε τις τελευταίες ημέρες, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν νέα μηνύματα σε Facebook, Instagram, TikTok και WhatsApp, τα οποία υποστήριζαν ακόμη και ότι τα σύνορα της Θέουτα θα ήταν «ανοιχτά» στις 15 Αυγούστου.

Η Ισπανία έστειλε περισσότερους από 500 επιπλέον αστυνομικούς στην περιοχή, ενώ το Μαρόκο ανέπτυξε εκατοντάδες αστυνομικούς κοντά στα σύνορα και προχώρησε σε συλλήψεις ατόμων που φέρονται να υποκινούσαν μέσω διαδικτύου νέα μαζική διέλευση.

Πηγή Reuters