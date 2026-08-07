«Είναι θέμα λίγων εβδομάδων μέχρι να αρχίσουμε να βλέπουμε μεταφορές ανηλίκων στην ηπειρωτική χώρα», ανέφερε η υπουργός Νεολαίας και Παιδιών της Ισπανίας.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ξεκινήσει η κυβέρνηση της Ισπανίας τη μεταφορά ανήλικων μεταναστών από τα ασφυκτικά γεμάτα κέντρα φιλοξενίας της Θέουτα προς την ηπειρωτική χώρα, σε μία προσπάθεια να «ανασάνει» ο ισπανικός θύλακας στη βόρεια Αφρική, ο οποίος βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στο επίκεντρο της μεταναστευτικής κρίσης.

Η υπουργός Νεολαίας και Παιδιών της Ισπανίας, Σίρα Ρέγο, δήλωσε την Παρασκευή (07/08) κατά την επίσκεψή της στη Θέουτα ότι η διαδικασία μεταφοράς των ασυνόδευτων ανήλικων είναι στα σκαριά και στόχος είναι να ξεκινήσει όσο το δυνατόν συντομότερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ισπανικών αρχών, περίπου 1.342 ανήλικοι έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί το προσωπικό που συμμετέχει στη διαχείριση της κατάστασης. Η υπουργός αναφέρθηκε στις «οδυνηρές εικόνες» παιδιών που αναγκάστηκαν να κοιμηθούν στους δρόμους της Θέουτα, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη ανοίξει δύο σχολικά κτίρια ως προσωρινοί χώροι υποδοχής, ενώ εξετάζονται και άλλες εγκαταστάσεις.

{https://x.com/rtvenoticias/status/2085660462486589602}

«Πιστεύω ότι είναι θέμα λίγων εβδομάδων μέχρι να αρχίσουμε να βλέπουμε μεταφορές ανηλίκων στην ηπειρωτική χώρα, όπου θα μπορούν να φιλοξενηθούν», δήλωσε η Ρέγο, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα θα δοθεί στα κορίτσια και στα παιδιά κάτω των 13 ετών.

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Η κατάσταση στη Θέουτα παραμένει δύσκολη, αν και σύμφωνα με την κυβέρνηση Σάντσεθ παρουσιάζει σταδιακή ομαλοποίηση, μετά το πρόσφατο κύμα αφίξεων σχεδόν 70.000 μεταναστών από το Μαρόκο.

Συμφωνία με το Μαρόκο και νομικές διαδικασίες

Το Μαρόκο έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί με την Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για την επιστροφή ασυνόδευτων ανηλίκων που πέρασαν στη Θέουτα. Ωστόσο, η ισπανική κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι κάθε περίπτωση θα εξεταστεί ξεχωριστά, με βασικό κριτήριο την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών.

Η Ρέγο τόνισε ότι η Ισπανία δεν αντιμετωπίζει νομικά εμπόδια, αλλά θα ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε να αξιολογηθεί το συμφέρον κάθε παιδιού. Ειδικές ομάδες θα εξετάσουν τις συνθήκες κάθε ανηλίκου, ενώ θα επιδιωχθεί οικογενειακή επανένωση όπου αυτό είναι δυνατό.

{https://x.com/desdelamoncloa/status/2085682097503551818}

Μεγαλύτερος αριθμός παιδιών συγκριτικά με το 2021

Η υπουργός επισήμανε ότι το προφίλ των ανήλικων μεταναστών έχει αλλάξει σε σχέση με το προηγούμενο μεγάλο κύμα εισόδου στη Θέουτα το 2021, όταν περίπου 8.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Όπως ανέφερε, πλέον καταγράφονται περισσότερα ασυνόδευτα κορίτσια, αλλά και περισσότερα παιδιά μικρότερης ηλικίας.

Οι τοπικές αρχές της Θέουτα υποστηρίζουν ότι οι υπάρχουσες δομές μπορούν να φιλοξενήσουν περίπου 90 παιδιά, όμως σήμερα φιλοξενούν περίπου 1.100 ασυνόδευτους ανηλίκους που είχαν φτάσει πριν από το τελευταίο κύμα εισόδων. Μη κυβερνητικές οργανώσεις και ομάδες κατοίκων εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των ανηλίκων μπορεί να ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες.