«Η κυβέρνηση της ΝΔ σε ρόλο «κράχτη βαφτίζει την άγρια καταστολή των προσφύγων «φύλαξη των συνόρων», τη στιγμή που τα σύνορα αμφισβητούνται από «συμμάχους» στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.»

Σφοδρή κριτική στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό-μεταναστευτικό ασκεί το ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι «την αντιδραστική στρατηγική της ΕΕ σιγοντάρουν και στηρίζουν όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ».

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι η πολιτική της ΕΕ στο μεταναστευτικό, όπως εκφράζεται μέσα από το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, αποτελεί, μια πολιτική που οδηγεί σε καταστολή και αυστηροποίηση των μέτρων στα σύνορα. Το ΚΚΕ στρέφει τα πυρά του τόσο προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και προς τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι με διαφορετικές προσεγγίσεις στηρίζουν την ευρωπαϊκή στρατηγική στο προσφυγικό. Παράλληλα, το κόμμα του Περισσού αναφέρει ότι η κυβέρνηση της ΝΔ υιοθετεί «την πιο ωμή εκδοχή» αυτής της πολιτικής, ενώ κατηγορεί τις δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, όπως το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι εξωραΐζουν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τη στρατηγική της ΕΕ.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Τα γεγονότα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα επιβεβαιώνουν πώς δεν υπάρχει «καλή εφαρμογή» του «αντιδραστικού Συμφώνου της ΕΕ για τη μετανάστευση και το Άσυλο», καθώς τόσο η άγρια καταστολή με δεκάδες νεκρούς από τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Σάντσεθ, όσο και η εργαλειοποίηση του προσφυγικού-μεταναστευτικού στο πλαίσιο των σφοδρών ανταγωνισμών και των παζαριών στα οποία συμμετέχει η ΕΕ και οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της, είναι στην καρδιά της βάρβαρης, αντιλαϊκής πολιτικής της ΕΕ.

Αυτή η ρατσιστική πολιτική έχει θύματα τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, αλλά και τους λαούς της Ευρώπης, αφού αυτοί πληρώνουν το μάρμαρο της εμπλοκής στους πολέμους που ξεριζώνουν εκατομμύρια ανθρώπους από τις χώρες τους, ενώ οι εργαζόμενοι των χωρών της Ευρώπης, όπως και οι μετανάστες εργάτες, πληρώνουν με χειρότερους όρους δουλειάς τις δουλεμπορικού τύπου συμφωνίες με τρίτες χώρες, όπως αυτές για τις οποίες πανηγυρίζει η κυβέρνηση της ΝΔ.

Η κυβέρνηση της ΝΔ σε ρόλο «κράχτη βαφτίζει την άγρια καταστολή των προσφύγων «φύλαξη των συνόρων», τη στιγμή που τα σύνορα αμφισβητούνται από «συμμάχους» στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. «Εισβολές» στις ελληνικές θάλασσες κάνουν drones «συμμάχων» χωρών (πχ Ουκρανία) θέτοντας τον λαό μας και τη χώρα σε ανυπολόγιστους κινδύνους. Την αντιδραστική στρατηγική της ΕΕ σιγοντάρουν και στηρίζουν όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ. Είτε με την ανοιχτή στήριξη της πιο ωμής εκδοχής της από την κυβέρνηση της ΝΔ και άλλα αντιδραστικά - ακροδεξιά μορφώματα (πχ κόμμα Βελόπουλου) είτε από τις δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του «όλου» ΣΥΡΙΖΑ μέσω του εξωραϊσμού της ιμπεριαλιστικής συμμαχίας της ΕΕ, της στήριξης στην πολεμική προετοιμασία κι εμπλοκή και στην πολιτική της για να εξασφαλίζει το κεφάλαιο πάμφθηνο εργατικό δυναμικό.

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Το ΚΚΕ εναντιώνεται στην πολεμική εμπλοκή, όπως και στο αντιδραστικό Σύμφωνο της ΕΕ, υπερασπίζεται τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών και την πλήρη εφαρμογή της συνθήκης της Γενεύης για τους πρόσφυγες. Να κλείσουν όλες οι υπερδομές- φυλακές, καμία επαναπροώθηση, διάσωση όλων των ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα και τα συνοριακά περάσματα.

Στέκεται στο πλευρό των ξεριζωμένων για να μπορούν να εφοδιαστούν με τα αναγκαία ταξιδιωτικά έγγραφα, ώστε να μπορούν να μεταβούν στις χώρες τελικού προορισμού τους. Παλεύει ενάντια στην καταστολή, τις επαναπροωθήσεις, τις απελάσεις και για ανθρώπινες δομές ανοιχτής φιλοξενίας, με υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής ένταξης χωρίς καμία εμπλοκή ιδιωτών και ΜΚΟ.»