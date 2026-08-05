Οι μετανάστες περισυνελέγησαν ανοικτά της Ιεράπετρας την Τρίτη, (04/08).

Στη σύλληψη ενός 16χρονου αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο διακινητή, προχώρησαν οι αρχές μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση 50 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (04/08), όταν σκάφος με τους αλλοδαπούς εντοπίστηκε περίπου 28,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας και ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ένας 16χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν συνελήφθη, καθώς, σύμφωνα με τις καταθέσεις των διασωθέντων, αναγνωρίστηκε ως το άτομο που είχε αναλάβει τη διακίνησή τους.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης εισόδου και έκθεση σε κίνδυνο, βάσει των σχετικών διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.

Το ταξίδι από τη Λιβύη προς την Ελλάδα

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι διασωθέντες στις αρχές, είχαν αναχωρήσει τις βραδινές ώρες της Κυριακής (02/08) από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης, με προορισμό την Ελλάδα.

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Για τη μεταφορά τους, όπως ανέφεραν, είχαν καταβάλει χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 1.500 έως 2.000 δολάρια το άτομο.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από το Λιμενικό, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για τις συνθήκες του ταξιδιού και τον ρόλο των εμπλεκομένων στη διακίνηση.