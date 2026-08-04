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Η κλήρωση του τζόκερ εγινε δείτε τους αριθμούς.

Η νέα μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 3, 14, 15, 29 και 34.

Τζόκερ ο αριθμός: 10.

Στη σημερινή κλήρωση του τζόκερ είχαμε τζακ ποτ, ενώ ένα δελτίο στη δεύτερη κατηγορία κερδίζει 100.000 ευρώ.

Δείτε τον πίνακα κερδών

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