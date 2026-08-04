Νέα μεγάλη κλήρωση έχουμε απόψε από το Τζόκερ το οποίο μοιράζει το ποσό των 2,3 εκατ. ευρώ.
Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 21:30 και η κλήρωση θα γίνει στις 22:00.
Σημειώνεται ότι από τις 1/9/2022 και μετά, τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής*:
α) κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
β) κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
γ) κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
δ) κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
ε) κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)
*Mετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του.