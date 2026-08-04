Το κόλπο που έγινε εξαιρετικά δημοφιλές καθώς καταπολεμά τις δυσάρεστες οσμές, τους λεκέδες και τα βακτήρια.

Το λευκό ξύδι είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα προϊόντα στα σπίτια χάρη στις πολλαπλές του χρήσεις και το χαμηλό του κόστος.

Ειδικά ο ψεκασμός με ξύδι γύρω από τη λεκάνη της τουαλέτας είναι μια πρακτική που βοηθά να διατηρείται η περιοχή πιο καθαρή, ενώ μειώνει την εμφάνιση δυσάρεστων οσμών.

Γιατί συνιστούν το ψέκασμα με ξύδι οι ειδικοί

Το λευκό ξύδι περιέχει οξικό οξύ, μια ένωση που βοηθά στη διάσπαση των υπολειμμάτων βρωμιάς και την εξουδετέρωση ορισμένων οσμών, γι' αυτό και πολλοί το χρησιμοποιούν ως συμπλήρωμα στον τακτικό καθαρισμό του μπάνιου.

Σύμφωνα με ειδικούς στη φροντίδα του σπιτιού, αυτό το απλό κόλπο προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα:

Βοηθά στη μείωση των δυσάρεστων οσμών που συσσωρεύονται γύρω από τη λεκάνη.

Συμβάλλει στην πρόληψη σχηματισμού λεκέδων που προκαλούνται από την υγρασία.

Διευκολύνει το καθάρισμα σε ένα από τα σημεία όπου συγκεντρώνεται η περισσότερη βρωμιά.

Συμπληρώνει την υγιεινή του μπάνιου ανάμεσα στους γενικούς καθαρισμούς.

Πώς να εφαρμόσετε σωστά το ξύδι για να καθαρίσετε τη βάση της λεκάνης

Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτεί πρόσθετα προϊόντα:

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Αφού απομακρύνετε τυχόν ορατή βρωμιά από την επιφάνεια, ξεκινάτε ψεκάζοντας αδιάλυτο λευκό ξύδι γύρω από τη βάση της λεκάνης και το αφήνετε να δράσει για 10 έως 15 λεπτά. Μετά το πέρασμα του χρόνου, σκουπίζετε με ένα νωπό πανί ή μια μαλακή βούρτσα για να απομακρύνετε τα υπολείμματα και ολοκληρώνετε τον καθαρισμό όπως συνήθως.

Το λάθος που πρέπει να αποφύγετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σπιτικό κόλπο

Αν και το ξύδι είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται ευρέως στην καθαριότητα του σπιτιού, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι δεν πρέπει ποτέ να αναμιγνύεται με χλωρίνη ή άλλα χημικά καθαριστικά.

Ο συνδυασμός αυτός παράγει τοξικά αέρια που είναι επικίνδυνα για την υγεία. Επομένως, το πιο σωστό είναι να χρησιμοποιείτε το κάθε προϊόν ξεχωριστά, διατηρώντας τον χώρο καλά αεριζόμενο.

Γιατί αυτό το κόλπο με το ξύδι έγινε τόσο δημοφιλές

Πέρα από το ότι είναι οικονομικό και εύκολο να το βρει κανείς, το λευκό ξύδι έγινε μια πρακτική εναλλακτική για όσους θέλουν να διατηρούν το μπάνιο τους σε καλύτερη κατάσταση χωρίς να καταφεύγουν σε εξειδικευμένα χημικά προϊόντα για κάθε επιφάνεια.

Παρόλο που δεν αντικαθιστά τη βαθιά απολύμανση, αποτελεί εξαιρετικό συμπλήρωμα στην καθημερινή φροντίδα, κρατώντας τη λεκάνη απαλλαγμένη από μυρωδιές και επιφανειακούς λεκέδες.

Πηγή: cronista.com