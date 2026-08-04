Σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας του θύματος, η σύζυγος του κατηγορούμενου εμφανίζεται σε βίντεο να βγαίνει από το σπίτι σε πολύ σύντομο χρόνο και σε καλή κατάσταση, ενώ ο 41χρονος υποστηρίζει ότι η διασώστρια την είχε χτυπήσει μέσα στο σπίτι.

Ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου αναμένεται να βρεθεί το πρωί της Τρίτης ο 41χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο.

Ο κατηγορούμενος παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό, όπως είχε αποφασιστεί προσωρινά, λόγω της διαφωνίας που προέκυψε μεταξύ εισαγγελέα και ανακρίτριας για την ποινική του μεταχείριση - ζήτημα το οποίο καλείται πλέον να επιλύσει το Συμβούλιο.

Μετά τη νέα απολογία του την Τρίτη, οι δικαστές θα αποφανθούν εάν θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό ή εάν θα οδηγηθεί στη φυλακή μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Βάσει του ρεπορτάζ, η σχετική απόφαση αναμένεται το αργότερο έως την Τετάρτη. Σημειώνεται ότι σε βάρος του 41χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για πρόκληση θανατηφόρας βλάβης και όχι για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Από την πρώτη στιγμή ο κατηγορούμενος έχει ισχυριστεί πως ενήργησε σε κατάσταση άμυνας για να προστατεύσει τη σύζυγό του, όταν η διασώστρια εισέβαλε στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η οικογένεια και ο πρώην σύζυγος της 42χρονης κατέθεσαν υπόμνημα στο οποίο επισημαίνουν σοβαρές αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του, τονίζοντας πως άλλα ανέφερε κατά την αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος και άλλα στην απολογία του.

Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι στο βιντεοληπτικό υλικό η 30χρονη σύζυγος του κατηγορουμένου φαίνεται να βγαίνει από το σπίτι τρέχοντας και σε καλή φυσική κατάσταση, παρά τον ισχυρισμό του 41χρονου ότι είχε προηγηθεί ξυλοδαρμός της μέσα στο σπίτι από το θύμα. Η πλευρά της διασώστριας αμφισβητεί το γεγονός αυτό, εκτιμώντας πως η γυναίκα τραυματίστηκε μεταγενέστερα, αφού είχε ήδη απομακρυνθεί από την κατοικία.