Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει έναν ειδικό μηχανισμό έκτακτης ανάγκης, ο οποίος θα ενεργοποιείται όταν καταγράφονται μαζικές και συντονισμένες μεταναστευτικές πιέσεις.

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει νέα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία για την αντιμετώπιση της «εργαλειοποίησης» του μεταναστευτικού αναδεικνύει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύεται σήμερα στο Politico.

Ο πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι το σημερινό ευρωπαϊκό πλαίσιο ασύλου και μετανάστευσης δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει περιπτώσεις κατά τις οποίες μεταναστευτικές ροές χρησιμοποιούνται ως μέσο υβριδικής πίεσης από κράτη ή άλλους δρώντες. Ως παραδείγματα αναφέρει τα γεγονότα στον Έβρο το 2020, στα σύνορα της Πολωνίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας με τη Λευκορωσία το 2021, καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις στη Θέουτα της Ισπανίας.

«Μηχανισμός έκτακτης ανάγκης»

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει έναν ειδικό μηχανισμό έκτακτης ανάγκης, ο οποίος θα ενεργοποιείται όταν καταγράφονται μαζικές και συντονισμένες μεταναστευτικές πιέσεις. Ο μηχανισμός αυτός θα προβλέπει προσωρινές και αυστηρά ελεγχόμενες προσαρμογές στις συνήθεις διαδικασίες ασύλου, με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια ενεργοποίησης.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός εισηγείται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ακραίας πίεσης, να δίνεται στα κράτη-μέλη η δυνατότητα προσωρινής αναστολής της υποβολής αιτήσεων ασύλου για νέες αφίξεις, σε συνδυασμό με την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, πάντα – όπως επισημαίνει – με πλήρη συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και την αρχή της μη επαναπροώθησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει επίσης ότι καμία χώρα πρώτης γραμμής δεν πρέπει να αντιμετωπίζει μόνη της τέτοιες κρίσεις, ζητώντας αυτόματη ενεργοποίηση ευρωπαϊκής επιχειρησιακής, οικονομικής και τεχνικής στήριξης. Καταλήγει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προσαρμόσει την πολιτική της στις νέες γεωπολιτικές συνθήκες, ώστε να προστατεύσει αποτελεσματικά τα εξωτερικά της σύνορα και να αποτρέψει την εκμετάλλευση της μετανάστευσης ως εργαλείου πίεσης.