Η κυβέρνηση εξετάζει την αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης από τα 300 ευρώ στα 350 ή ακόμη και στα 400 ευρώ.

Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ, η οποία θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε περίπου 1,7 εκατομμύρια πολίτες.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξησης του ποσού στα 350 ή ακόμη και στα 400 ευρώ, εφόσον το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται το προσεχές διάστημα.

Η οικονομική ενίσχυση στοχεύει κυρίως στη στήριξη των συνταξιούχων και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις από την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής.

Ποιοι είναι σήμερα οι δικαιούχοι των 300 ευρώ

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δικαιούχοι της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 300 ευρώ είναι:

Οι συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου (χήρειας), για τους οποίους το ηλικιακό όριο διαμορφώνεται στα 60 έτη.

Οι συνταξιούχοι αναπηρίας.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Οι δικαιούχοι προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα του ΟΠΕΚΑ.

Ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, όπως ορισμένοι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια

Για τους συνταξιούχους εφαρμόζονται συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια.

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Για άγαμους, χήρους ή διαζευγμένους, το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ, ενώ η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.

Για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ και η συνολική ακίνητη περιουσία τις 400.000 ευρώ.

Ποιοι μένουν εκτός

Από την ενίσχυση αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τα ηλικιακά ή οικονομικά κριτήρια.

Εκτός επιδόματος βρίσκονται συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, εκτός από τις περιπτώσεις σύνταξης χηρείας, καθώς και όσοι υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια. Παράλληλα, το εισόδημα από εργασία ή τυχόν αναδρομικά που εισπράχθηκαν μπορεί να οδηγήσουν σε υπέρβαση των ορίων και συνεπώς σε απώλεια της ενίσχυσης.

Εξετάζεται αύξηση του ποσού

Παράλληλα με την εφαρμογή του μέτρου, η κυβέρνηση εξετάζει την αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης από τα 300 ευρώ στα 350 ή ακόμη και στα 400 ευρώ. Το ενδεχόμενο αυτό συνδέεται με την πορεία των δημόσιων οικονομικών και την ύπαρξη πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου.

Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν μετά την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων και να ανακοινωθούν στο πλαίσιο των μέτρων που θα παρουσιαστούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέχρι τότε, το ισχύον ποσό παραμένει στα 300 ευρώ.

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση αποτελεί μία από τις βασικές παρεμβάσεις στήριξης για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αν τελικά εγκριθεί η αύξηση του ποσού, εκατομμύρια δικαιούχοι θα λάβουν υψηλότερη ενίσχυση τον Νοέμβριο, γεγονός που αναμένεται να προσφέρει πρόσθετη οικονομική ανάσα ενόψει του χειμώνα. Μέχρι όμως να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις, οι δικαιούχοι θα πρέπει να θεωρούν δεδομένη την καταβολή μόνο των 300 ευρώ, με τα ισχύοντα σήμερα κριτήρια.