Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια μετά την πυρκαγιά του Ιουνίου μόλις 100 μέτρα από το «σημείο μηδέν» της καταστροφής.

Νέες πληροφορίες έρχονται σήμερα Δευτέρα στη δημοσιότητα για έναν από τους δύο συλληφθέντες για την καταστροφική φωτιά της Βοιωτίας που συνεχίζει να καίει τεράστιες εκτάσεις γης.

Όπως αποκαλύφθηκε, ο ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος και ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι και δήμαρχος παραλιακής πόλης της Στερεάς Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται πως το δίκτυο μετέφερε ενέργεια που παραγόταν από ανεμογεννήτριες, ωστόσο, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, όπως διαπιστώθηκε από τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), επρόκεται για έργο που παρουσίαζε σοβαρές αστοχίες.

Έπειτα από εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εξαιτίας σπινθηρισμών που προκάλεσαν δύο αγωγοί του δικτύου.

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Αξίζει να σημειωθεί πως στην ίδια ακριβώς γραμμή είχε εκδηλωθεί και δεύτερο περιστατικό πριν από περίπου έναν μήνα. Τότε, η φωτιά είχε ξεσπάσει μόλις 100 μέτρα μακριά από το «σημείο μηδέν» της πρόσφατης καταστροφής και είχε τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο, καθώς στην περιοχή δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς να εντοπιστεί.