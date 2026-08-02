Οι άνθρωποι που καταφέρνουν να αντιμετωπίζουν μόνοι τους κάθε δυσκολία είναι συχνά ιδιαίτερα οργανωμένοι και αποτελεσματικοί. Ακριβώς αυτή η επιτυχία, όμως, μπορεί να παγιώσει τον ρόλο τους.

Σύγχρονες ψυχολογικές μελέτες δείχνουν ότι πίσω από την άρνηση να ζητήσει κανείς βοήθεια μπορεί να κρύβονται εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, φόβος απογοήτευσης και μια βαθιά ανάγκη να διατηρηθεί η εικόνα του «ικανού ανθρώπου».

Οι ειδικοί επισημαίνουν, σύμφωνα με το siliconcanals, ότι αρκετοί άνθρωποι μαθαίνουν από μικρή ηλικία πως η έκφραση ανάγκης μπορεί να συνοδεύεται από απογοήτευση, απόρριψη ή κριτική. Ως αποτέλεσμα, αναπτύσσουν σταδιακά την πεποίθηση ότι είναι ασφαλέστερο να λύνουν μόνοι τους κάθε πρόβλημα, πριν χρειαστεί να απευθυνθούν σε κάποιον άλλον.

Η συμπεριφορά αυτή δεν αποτελεί ψυχιατρική διάγνωση ούτε χαρακτηρίζει όλους όσοι είναι ανεξάρτητοι. Πρόκειται για ένα μοτίβο που, σύμφωνα με την επιστημονική βιβλιογραφία, μπορεί να διαμορφωθεί μέσα από τις εμπειρίες και τις σχέσεις που αναπτύσσει το άτομο από την παιδική ηλικία.

Τα παιδιά επιλέγουν από ποιον θα ζητήσουν βοήθεια

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα έρευνας που δημοσιεύθηκε το 2026 στο περιοδικό Developmental Science.

Στην πρώτη μελέτη, 200 μητέρες από τη Νότια Κορέα με παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονταν στα συναισθήματα των παιδιών τους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσο πιο υποστηρικτική και επικυρωτική ήταν η στάση του γονέα, τόσο πιο εύκολα τα μεγαλύτερα παιδιά ζητούσαν βοήθεια όταν τη χρειάζονταν.

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Σε δεύτερο πείραμα με 68 παιδιά, οι ερευνητές παρουσίασαν δύο ενήλικες: ο ένας αναγνώριζε και αποδεχόταν την απογοήτευση μιας μαριονέτας, ενώ ο άλλος την αγνοούσε. Τα περισσότερα παιδιά σχολικής ηλικίας προτίμησαν να απευθυνθούν για βοήθεια στον ενήλικα που είχε δείξει κατανόηση στα συναισθήματα.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν αιτιώδη σχέση ούτε μπορούν να προβλέψουν τη συμπεριφορά στην ενήλικη ζωή. Ωστόσο, ενισχύουν την άποψη ότι ήδη από μικρή ηλικία τα παιδιά αξιολογούν όχι μόνο τις ικανότητες των ενηλίκων, αλλά και το πόσο ασφαλές νιώθουν μαζί τους.

Όταν η ικανότητα γίνεται... ταυτότητα

Οι άνθρωποι που καταφέρνουν να αντιμετωπίζουν μόνοι τους κάθε δυσκολία είναι συχνά ιδιαίτερα οργανωμένοι και αποτελεσματικοί. Ακριβώς αυτή η επιτυχία, όμως, μπορεί να παγιώσει τον ρόλο τους.

Το περιβάλλον τους αρχίζει να θεωρεί δεδομένο ότι «θα τα καταφέρουν», με αποτέλεσμα να προσφέρει ολοένα και λιγότερη βοήθεια. Παράλληλα, ο συνεχής έπαινος – «εσύ πάντα τα καταφέρνεις μόνος σου» – μπορεί άθελά του να ενισχύσει την ανάγκη να μη φανεί ποτέ ευάλωτο το άτομο.

Έτσι, η επίλυση προβλημάτων παύει να είναι απλώς μια δεξιότητα και μετατρέπεται σε στοιχείο της προσωπικής του ταυτότητας.

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να ζητήσει κανείς βοήθεια

Έρευνες που δημοσιεύθηκαν στο Journal of Experimental Social Psychology δείχνουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι υποτιμούν πόσο έντονο μπορεί να είναι το αίσθημα αμηχανίας όταν κάποιος χρειάζεται να ζητήσει βοήθεια.

Οι πιθανοί «βοηθοί» εστιάζουν στα πρακτικά οφέλη της υποστήριξης που μπορούν να προσφέρουν. Εκείνος που χρειάζεται βοήθεια, όμως, συχνά επικεντρώνεται στον φόβο της έκθεσης, της απόρριψης ή της αρνητικής αξιολόγησης.

Άλλες μελέτες δείχνουν μάλιστα ότι όσοι ζητούν συμβουλές από ειδικούς δεν θεωρούνται λιγότερο ικανοί. Αντίθετα, σε αρκετές περιπτώσεις αξιολογούνται ως πιο ώριμοι και συνετοί, επειδή αναγνωρίζουν πότε χρειάζονται μια δεύτερη γνώμη.

Η βοήθεια μπορεί να φέρνει αμηχανία αλλά και μεγαλύτερη οικειότητα

Έρευνα σε σχεδόν 300 ζευγάρια που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα αγχωτικής περιόδου – λίγο πριν ο ένας σύντροφος δώσει εξετάσεις δικηγορικού συλλόγου – κατέγραψε ένα ενδιαφέρον εύρημα.

Όσοι λάμβαναν υποστήριξη από τον σύντροφό τους ένιωθαν συχνά μεγαλύτερη συναισθηματική εγγύτητα, αλλά ταυτόχρονα εμφάνιζαν και αυξημένη αρνητική διάθεση.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός πως η αποδοχή βοήθειας κάνει το πρόβλημα πιο «ορατό», δημιουργεί αίσθημα υποχρέωσης ή συγκρούεται με την εικόνα που έχει κάποιος για τον εαυτό του ως απόλυτα αυτάρκη.

Η βοήθεια δεν σημαίνει εξάρτηση

Οι ψυχολόγοι διακρίνουν δύο διαφορετικές μορφές υποστήριξης.

Η πρώτη είναι η βοήθεια που λύνει το πρόβλημα για λογαριασμό του άλλου, δημιουργώντας μεγαλύτερη εξάρτηση.

Η δεύτερη παρέχει τα εργαλεία, τις γνώσεις ή την καθοδήγηση ώστε το άτομο να διατηρήσει τον έλεγχο και να συνεχίσει μόνο του.

Πολλοί άνθρωποι που διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια φαίνεται ότι αισθάνονται πιο άνετα με τη δεύτερη μορφή, καθώς δεν απειλεί την αίσθηση αυτονομίας τους.

Ένας φαύλος κύκλος που δύσκολα σπάει

Οι ειδικοί τονίζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πραγματικά βιώσει απογοήτευση όταν ζήτησαν βοήθεια στο παρελθόν. Για κάποιους, η υποστήριξη συνοδευόταν από κριτική, έλεγχο ή ακόμη και συναισθηματικό κόστος.

Ωστόσο, όταν κάποιος επιλέγει να μη ζητά ποτέ βοήθεια, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Οι γύρω του θεωρούν ότι δεν τη χρειάζεται, σταματούν να προσφέρονται και εκείνος επιβεβαιώνει την πεποίθησή του ότι μπορεί να βασίζεται μόνο στον εαυτό του.

Έτσι, οι σχέσεις δεν αποκτούν ποτέ την ευκαιρία να αποδείξουν ότι ίσως αυτή τη φορά η ανταπόκριση θα μπορούσε να είναι διαφορετική.

Οι ειδικοί καταλήγουν ότι η πραγματική ψυχική ανθεκτικότητα δεν σημαίνει να κουβαλά κανείς τα πάντα μόνος του, αλλά να μπορεί να αναγνωρίζει πότε χρειάζεται στήριξη και να την αναζητά χωρίς να αισθάνεται ότι αυτό μειώνει την αξία ή την ικανότητά του.