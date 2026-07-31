Ο χρόνος μας στη Γη είναι περιορισμένος και μπορεί να τελειώσει ανά πάσα στιγμή. Μια παλιά γερμανική παροιμία μας υπενθυμίζει ότι η ζωή είναι πολύ σύντομη για να αναλωνόμαστε στην αρνητικότητα, διδάσκοντάς μας να εστιάζουμε στις θετικές εμπειρίες και να ασκούμαστε στην ευγνωμοσύνη για όσα μας έχουν χαριστεί.

Η ζωή είναι προσωρινή. Αυτό αποτελεί ταυτόχρονα την ομορφιά και την τραγωδία της. Τα υλικά αντικείμενα φθείρονται, τα ζώα ζουν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ακόμα και η ανθρώπινη ζωή έχει τα όριά της.

Ένα παλιό γερμανικό απόφθεγμα μας υπενθυμίζει ότι είτε πρόκειται για επιτυχία είτε για αποτυχία, τα πάντα στη ζωή είναι εφήμερα. Μας προσφέρει ένα ανεκτίμητο δίδαγμα: εφόσον τίποτα δεν κρατάει για πάντα, κάθε εμπειρία και κάθε σχέση στη ζωή πρέπει να γιορτάζεται και να περιφρουρείται.

Η γερμανική παροιμία λέει: «Μια περίφραξη κρατάει για 3 χρόνια, ένας σκύλος ζει όσο 3 περιφράξεις, ένα άλογο όσο 3 σκύλους και ένας άνθρωπος όσο 3 άλογα».

Το βαθύτερο νόημα της παροιμίας

Η παροιμία προσφέρει ένα διαχρονικό μάθημα για τη θνητότητα και τον πεπερασμένο χρόνο μας στη Γη, υπενθυμίζοντάς μας να απολαμβάνουμε και να εκτιμάμε τις εμπειρίες που αξιωνόμαστε να ζήσουμε.

Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, μας θυμίζει ότι η ζωή δεν πρέπει να μετριέται απλώς από τη διάρκειά της, αλλά από το πόσο σοφά και ουσιαστικά την βιώνουμε. Οι άνθρωποι συχνά συμπεριφέρονται σαν να έχουν απεριόριστο χρόνο, αναβάλλοντας όνειρα, σχέσεις και πράξεις καλοσύνης. Η παροιμία αμφισβητεί αυτή την αυταπάτη, τονίζοντας ότι τα χρόνια μας - όπως εκείνα του αλόγου, του σκύλου, ακόμα και της περίφραξης - είναι μετρημένα.

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Τελικά, μας καλεί να εξασκηθούμε στην ευγνωμοσύνη. Αφού η ζωή είναι τόσο σύντομη, δεν πρέπει να τη σπαταλάμε εστιάζοντας στην αρνητικότητα και σε όσα θα μπορούσαν να είχαν γίνει διαφορετικά, αλλά να περιφρουρούμε και να νιώθουμε ευγνώμονες για κάθε θετική εμπειρία που μας έχει χαριστεί.

Η διαχρονική σημασία της

Καθώς οι άνθρωποι στις μέρες μας συχνά παρασύρονται από αρνητικές σκέψεις συγκρίνοντας τον εαυτό τους με άλλους που θεωρούν πιο επιτυχημένους, η παροιμία αυτή μας δίνει ένα όμορφο μάθημα: να εκτιμάμε όσα έχουμε και να εστιάζουμε σε όσα πραγματικά έχουν σημασία, αντί να σπαταλάμε πολυτιμα χρόνια σε ανούσιες ανησυχίες, ατελείωτο ανταγωνισμό ή στην αποκλειστική καταδίωξη του υλικού πλούτου.

Μαθήματα ζωής από την παροιμία

Η ζωή είναι σύντομη: Ο χρόνος μας στη Γη είναι περιορισμένος, επομένως δεν έχει κανένα νόημα να αφήνουμε την αρνητικότητα να μας ορίζει.

Να εκτιμάτε τις σχέσεις στη ζωή σας: Η ανθρώπινη ζωή είναι εύθραυστη. Δεν ξέρετε πόσο σύντομα μπορεί να χάσετε τους ανθρώπους που αγαπάτε - γι' αυτό δείξτε τους την αγάπη σας όσο βρίσκονται εν ζωή.

Μην εστιάζετε στο αρνητικό: Το να μένετε κολλημένοι σε όσα πήγαν λάθος επιβαρύνει μόνο τη ψυχική σας υγεία.

Η ζωή είναι ένας κύκλος: Ο θάνατος, οι αναποδιές και οι δυσκολίες αποτελούν αναπόσπαστο και αναπόφευκτο μέρος της ζωής.

Εξασκηθείτε στην ευγνωμοσύνη: Αντί για πικρία, προσπαθήστε να εκτιμάτε όσα ήδη έχετε.

Σχεδιάστε το μέλλον, αλλά ζήστε το παρόν: Βρείτε την ισορροπία ανάμεσα στην προετοιμασία για το αύριο και την απόλαυση των σημερινών ευκαιριών.

Ιστορικό πλαίσιο

Ένας από τους λόγους που η παροιμία αυτή επιβίωσε για αιώνες είναι ότι αντικατοπτρίζει την καθημερινότητα της αγροτικής Γερμανίας. Στις παραδοσιακές κοινότητες, ένας ξύλινος φράχτης, ένας σκύλος εργασίας, ένα άλογο και ένας άνθρωπος είχαν ορατά και παρατηρήσιμα όρια ζωής. Αντί για ακριβείς μετρήσεις, η παροιμία συγκρίνει τη διάρκεια ζωής του ενός με του άλλου, δημιουργώντας μια απλή αλυσίδα που απεικονίζει τον φυσικό κύκλο της γήρανσης και της θνητότητας.

Παρόμοιες ιδέες συναντώνται σε διάφορους πολιτισμούς: από την ιαπωνική έννοια του Mono no aware (που ενθαρρύνει την εκτίμηση της ομορφιάς των εφήμερων στιγμών) έως την αγγλική έκφραση «Nothing lasts forever» (Τίποτα δεν κρατάει για πάντα).

Όλες αυτές οι παραδόσεις αναδεικνύουν μια οικουμενική αλήθεια: η αποδοχή του εφήμερου χαρακτήρα της ζωής μπορεί να μας βοηθήσει να γίνουμε πιο ευγνώμονες, πιο ανθεκτικοί και πιο ενσυνείδητοι στον χρόνο που περνάμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Πηγή: The Economic Times