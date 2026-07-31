Με αναδρομική ισχύ τον Οκτώβριο θα καταβληθεί το επίδομα.

Με την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης χθες, 30 Ιουλίου, από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια και τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική, Θάνο Πετραλιά, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη χορήγηση του επιδόματος διοίκησης σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτή θεσπίστηκε και συμπεριλήφθηκε στις προβλέψεις του νέου μισθολογίου, με τον νόμο του ΥΠΕΘΑ (ν.5265/2026).

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι υλοποιεί με τον τρόπο αυτό μια ακόμη ουσιαστική δέσμευση της «Ατζέντας 2030», αναγνωρίζοντας και επιδοτώντας την αυξημένη διοικητική ευθύνη των στελεχών όλων των βαθμών, τα οποία ασκούν καθήκοντα διοίκησης στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά θεσπίζεται ειδικό επίδομα διοίκησης για το στρατιωτικό προσωπικό που επιλέγεται και υπηρετεί σε θέσεις ευθύνης - διοίκησης όλων των βαθμών και όλων των κατηγοριών.

Από 100 έως και 500 ευρώ τον μήνα

Το νέο επίδομα θα καταβληθεί σε περίπου 2.000 δικαιούχους, με ποσά που κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με το επίπεδο και τα καθήκοντα διοίκησης.

Από τους δικαιούχους, το 35% περίπου είναι υπαξιωματικοί και το 65% αξιωματικοί, γεγονός που αναδεικνύει τη στόχευση του νέου επιδόματος, ώστε να αναγνωρίζεται η ευθύνη διοίκησης σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.

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Με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο

Η απόφαση θα εφαρμοστεί για όλους τους δικαιούχους με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025, υλοποιώντας τη σταθερή δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου και της κυβέρνησης, όπως αυτή διατυπώθηκε στις διατάξεις του ν.5265/2026.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», αναδεικνύοντας ως κορυφαίο παράγοντα το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων και αναγνωρίζοντας έμπρακτα την ανάληψη ευθύνης και την προσφορά των στελεχών τους προς την πατρίδα.