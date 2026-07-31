Λήγει τη Δευτέρα η διορία για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων. Ατελείωτες ουρές στα αστυνομικά τμήματα.

Αυξημένη είναι η προσέλευση πολιτών στα αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας, καθώς πλησιάζει η προθεσμία της 3ης Αυγούστου για τη χρήση των παλαιών ταυτοτήτων στα ταξίδια στο εξωτερικό.

Από τα ξημερώματα της Παρασκευής, πολλά τμήματα λειτουργούν με δεκάδες πολίτες να σχηματίζουν ουρές, πριν ακόμη ανοίξουν οι πόρτες στις 7:30 το πρωί, προκειμένου να εξυπηρετηθούν για την έκδοση νέων ταυτοτήτων και διαβατηρίων.

Σε κάποια αστυνομικά τμήματα, η κίνηση χθες, ήταν ακόμη μεγαλύτερη, καθώς πολλοί πολίτες έσπευσαν να εκδώσουν νέο διαβατήριο αξιοποιώντας την παλιά τους ταυτότητα πριν τεθεί σε ισχύ η αλλαγή.

Τριπλασιάστηκαν οι αιτήσεις για διαβατήρια

Το προηγούμενο διάστημα καταγράφονταν περίπου 60 έως 70 αιτήσεις ημερησίως, τον τελευταίο μήνα οι αιτήσεις για έκδοση διαβατηρίων με χρήση των παλαιών ταυτοτήτων έχουν εκτοξευθεί, φτάνοντας τουλάχιστον τις 200 κάθε ημέρα.

Παράλληλα, αστυνομικοί επισημαίνουν ότι το προσωπικό λειτουργεί στα όρια των δυνατοτήτων του, καθώς ο μεγάλος αριθμός πολιτών που προσέρχεται καθημερινά δυσχεραίνει τόσο την εξυπηρέτηση όσο και τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων ασφαλείας κατά την είσοδο στα αστυνομικά κτίρια.

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Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου - Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις νέες ταυτότητες

Σημαντικές διευκρινίσεις για τις νέες αστυνομικές ταυτότητες έδωσε μέσω της ΕΡΤ, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Μπαλέρμπας, εξηγώντας τι αλλάζει με το νέο έγγραφο ταυτοποίησης, πόσο διαρκεί η έκδοσή του, ποια είναι η ισχύς του και τι προβλέπεται για τον Προσωπικό Αριθμό και την περίπτωση απώλειας.

Οι νέες ταυτότητες φέρουν βιομετρικά στοιχεία

Η βασική αλλαγή στις νέες ταυτότητες είναι η ενσωμάτωση βιομετρικών στοιχείων, όπως συμβαίνει ήδη με τα ελληνικά διαβατήρια. Η αναβάθμιση αυτή επιτρέπει την ταχύτερη και ασφαλέστερη ηλεκτρονική επαλήθευση των στοιχείων στα σημεία εισόδου και εξόδου των χωρών, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

Πόσος χρόνος απαιτείται για την έκδοση

Όπως διευκρίνισε ο κ. Μπαλέρμπας, η διαθεσιμότητα των ραντεβού διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Στα μεγάλα αστικά κέντρα οι πολίτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις, ενώ στην περιφέρεια η διαδικασία είναι συνήθως πιο γρήγορη.

Από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η αίτηση, η νέα ταυτότητα εκδίδεται και παραδίδεται στον δικαιούχο μέσα σε έως επτά εργάσιμες ημέρες. Αντίστοιχα, η έκδοση διαβατηρίου απαιτεί συνήθως από πέντε έως οκτώ εργάσιμες ημέρες.

Γιατί οι νέες ταυτότητες ισχύουν για 10 χρόνια

Η διάρκεια ισχύος των νέων ταυτοτήτων ορίζεται στα δέκα χρόνια, καθώς τα βιομετρικά χαρακτηριστικά κάθε πολίτη μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Για τον λόγο αυτό απαιτείται περιοδική ανανέωση, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα διαβατήρια.

Τι ισχύει για τον Προσωπικό Αριθμό

Οι πολίτες που έχουν ήδη εκδώσει νέα ταυτότητα πριν από την εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε άμεση αντικατάστασή της.

Ο Προσωπικός Αριθμός θα ενσωματωθεί στην ταυτότητα κατά την επόμενη ανανέωσή της. Πρόκειται για έναν μοναδικό αριθμό που βασίζεται στο ΑΦΜ και μπορεί να χρησιμοποιείται στις συναλλαγές με το Δημόσιο, αντικαθιστώντας την ανάγκη απομνημόνευσης διαφορετικών αριθμών, όπως το ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ ή ο αριθμός της ταυτότητας.

Δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων

Κατά την έκδοση της νέας ταυτότητας ενδέχεται να εντοπιστούν λάθη ή αποκλίσεις στα δημοτολογικά στοιχεία, όπως στον τόπο ή τη χώρα γέννησης ή σε στοιχεία που σχετίζονται με παλαιότερες διοικητικές μεταβολές.

Οι διορθώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με την προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών, δίνοντας στους πολίτες την ευκαιρία να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο ή στα ταξίδια τους στο εξωτερικό.

Τι γίνεται αν χαθεί η νέα ταυτότητα

Σε περίπτωση απώλειας της φυσικής ταυτότητας, οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την ψηφιακή ταυτότητα μέσω του Gov.gr Wallet για την ταυτοποίηση και τις συναλλαγές τους εντός Ελλάδας.

Ωστόσο, η ψηφιακή ταυτότητα δεν αναγνωρίζεται ακόμη ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Επομένως, όσοι σκοπεύουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό θα πρέπει να προχωρήσουν στην επανέκδοση της φυσικής ταυτότητας, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για τις διεθνείς μετακινήσεις τους.