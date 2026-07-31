Συνολικά 1.367 καταρτιζόμενοι έλαβαν το στεγαστικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 1.500 ευρώ, ενώ σε περίπτωση συγκατοίκησης φτάνει τα 2.000 ευρώ.

Το στεγαστικό επίδομα για τους καταρτιζόμενους των Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) για το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025 καταβλήθηκε στους δικαιούχους, με το συνολικό ποσό της ενίσχυσης να ανέρχεται σε 2.096.500 ευρώ. Συνολικά 1.367 καταρτιζόμενοι έλαβαν το επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 1.500 ευρώ, ενώ σε περίπτωση συγκατοίκησης φτάνει τα 2.000 ευρώ. Η καταβολή πραγματοποιήθηκε από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, έπειτα από σχετική επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο των δράσεων για τη στήριξη της δημόσιας επαγγελματικής κατάρτισης και των σπουδαστών που φοιτούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου εγκρίθηκαν 1.367 δικαιούχοι, έναντι 1.279 το προηγούμενο έτος (+6,9%), ενώ το συνολικό ποσό επιδότησης ανέρχεται σε 2.096.500 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,2% σε σχέση με το 2023-2024.

Στεγαστικό επίδομα: Οι αλλαγές που ισχύουν εφεξής

Πλέον ο κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να λάβει το στεγαστικό επίδομα έως τρεις (3) φορές συνολικά, για μία (1) μόνο ειδικότητα. Ως προς τα γεωγραφικά όρια η αλλαγή έγκειται στο ότι η περιοχή μίσθωσης του ακινήτου επεκτείνεται πλέον σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας όπου εδρεύει η Σ.Α.Ε.Κ., αντί για το επίπεδο Δήμου που ίσχυε μέχρι σήμερα. Επισημαίνεται ότι ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από είκοσι (20) χιλιόμετρα, θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα.

Στεγαστικό Επίδομα ΣΑΕΚ: Οι προϋποθέσεις των δικαιούχων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο καταρτιζόμενος για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Σ.Α.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ) και κάτοχος Α.Μ.Κ.Α., κάτοχος Α.Φ.Μ και φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του καταρτιζόμενου και όχι των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.