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Δημιουργείται δίκτυο Πειραματικών ΣΑΕΚ Τουρισμού.

Σε Πειραματικές μετατρέπονται οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού, οι οποίες υπάγονται στο υπουργείο Τουρισμού.

Οι υφυπουργοί Τουρισμού, Άννα Καραμανλή και Παιδείας, Κωνσταντίνος Βλάσης, υπέγραψαν τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Με αυτή δημιουργείται πανελλαδικό δίκτυο Πειραματικών ΣΑΕΚ Τουρισμού, «με σύγχρονες ειδικότητες και ισχυρότερη σύνδεση με την αγορά εργασίας», αναφέρει σε ανακοίνωση το υπουργείο Τουρισμού.

Σε Πειραματικές μετατρέπονται οι ΣΑΕΚ Τουρισμού Αττικής, Θράκης, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες μαζί με την Πειραματική ΣΑΕΚ Μακεδονίας «συγκροτούν πλέον ένα ολοκληρωμένο πανελλαδικό δίκτυο σύγχρονης και καινοτόμου τουριστικής κατάρτισης», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Ενισχύεται η συνεργασία των Σχολών με τις τουριστικές επιχειρήσεις»

Η λειτουργία των ΣΑΕΚ Τουρισμού ως Πειραματικών «διευρύνει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων και σύγχρονων ειδικοτήτων, ευέλικτης προσαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στις διαρκείς εξελίξεις του τουριστικού τομέα, καθώς και αξιοποίησης καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και διεθνών καλών πρακτικών».

Επίσης, ενισχύεται η συνεργασία των Σχολών με τις τουριστικές επιχειρήσεις, τους επαγγελματικούς και θεσμικούς φορείς και την εκπαιδευτική κοινότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση και στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, άμεσα αξιοποιήσιμων στην επαγγελματική σταδιοδρομία των καταρτιζομένων, προσθέτει το υπουργείο.