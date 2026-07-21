Κάθε ανθρώπινη αλληλεπίδραση μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία προσωπικής εξέλιξης.

Ο Κομφούκιος πίστευε ότι η σοφία δεν βρίσκεται μόνο στους μεγάλους δασκάλους ή τα βιβλία, αλλά και στους ανθρώπους που συναντάμε καθημερινά. Η διάσημη ρήση του από τα Ανάλεκτα αναφέρει: «Αν περπατώ με δύο άλλους ανθρώπους, ο καθένας τους μπορεί να γίνει δάσκαλός μου. Από τον έναν θα κρατήσω τα καλά του στοιχεία και θα τα μιμηθώ, ενώ από τον άλλον θα αναγνωρίσω τα ελαττώματά του και θα τα διορθώσω μέσα μου».

Με αυτήν τη φράση ο Κινέζος φιλόσοφος ανατρέπει την παραδοσιακή αντίληψη για το ποιος μπορεί να θεωρηθεί δάσκαλος. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι διάσημος ή σοφός για να μας διδάξει κάτι. Η ρήση εξηγεί ότι κάθε ανθρώπινη αλληλεπίδραση μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία προσωπικής εξέλιξης. Παραμένει επίκαιρη επειδή αγγίζει μια βαθιά ανθρώπινη συνήθεια: να κρίνουμε τους άλλους αντί να χρησιμοποιούμε τις πράξεις τους για να βελτιώνουμε τον εαυτό μας.

Η αξία της αυτογνωσίας

Ο Κομφούκιος έζησε την περίοδο της Άνοιξης και του Φθινοπώρου στην αρχαία Κίνα, μια εποχή πολιτικής αστάθειας και κοινωνικών συγκρούσεων. Ταξίδευε από κράτος σε κράτος προσπαθώντας να πείσει τους ηγεμόνες ότι η σωστή διακυβέρνηση βασίζεται στην ηθική, τον σεβασμό και την προσωπική υπευθυνότητα. Αν και ήταν ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές της εποχής του, δεν παρουσίαζε ποτέ τον εαυτό του ως αλάνθαστο. Αντίθετα, ένιωθε ένας απλός ταξιδιώτης, ανοιχτός στη μάθηση από κάθε άνθρωπο που συναντούσε, δίνοντας έτσι το παράδειγμα που οι μαθητές του όφειλαν να ακολουθούν σε όλη τη δημόσια ζωή τους.

Η διδασκαλία του συνδέεται άμεσα με την αυτογνωσία. Όταν βλέπουμε κάποιον να συμπεριφέρεται με καλοσύνη, υπομονή ή αξιοπρέπεια, μπορούμε να εμπνευστούμε και να καλλιεργήσουμε τις ίδιες αρετές. Όταν, όμως, ερχόμαστε αντιμέτωποι με αγένεια, εγωισμό ή ανευθυνότητα, αντί να περιοριζόμαστε στην κριτική, μπορούμε να αναρωτηθούμε αν εμφανίζουμε κι εμείς παρόμοιες συμπεριφορές. Έτσι, ακόμη και οι αρνητικές εμπειρίες μετατρέπονται σε πολύτιμα μαθήματα.

Η σκέψη αυτή παραμένει ιδιαίτερα επίκαιρη. Στους χώρους εργασίας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις προσωπικές σχέσεις είναι εύκολο να επικρίνουμε όσους διαφωνούν μαζί μας ή συμπεριφέρονται λανθασμένα. Ο Κομφούκιος, όμως, μας προτρέπει να χρησιμοποιούμε κάθε κατάσταση ως ευκαιρία προσωπικής βελτίωσης.

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Το μήνυμα του Κομφούκιου είναι διαχρονικό: η πραγματική σοφία δεν βρίσκεται μόνο στη γνώση, αλλά κυρίως στην ικανότητα να μαθαίνουμε διαρκώς από τους ανθρώπους γύρω μας. Όταν αντιμετωπίζουμε κάθε συνάντηση ως μια ευκαιρία για αυτοβελτίωση, η καθημερινή ζωή μετατρέπεται στο καλύτερο σχολείο.

Με πληροφορίες από timesofindia.indiatimes.com